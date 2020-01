Manutenção Automóvel – Saiba como aumentar a vida do carro

Manutenção Automóvel – Saiba o que deve verificar com regularidade

Garantir que a sua viatura está em boas condições é fundamental. Não apenas para a saúde do seu carro, mas especialmente para a sua segurança! Conheça várias formas de realizar, você mesmo, uma manutenção automóvel periódica, de maneira a prevenir eventuais avarias.

Seja por falta de dinheiro ou de tempo, muitos proprietários de viaturas acabam por se desleixar. Muitos ainda acreditam que a sua responsabilidade é simplesmente fazer a habitual revisão ou inspeção. Isto apesar de vários técnicos especializados afirmarem que um comportamento pró-ativo pode, efetivamente, evitar males maiores no longo prazo. Desta forma, vai conseguir reduzir a possibilidade de ocorrerem falhas mecânicas e vai garantir a sua segurança ao volante.

E mais! Caso seja sua intenção vender a viatura, o que acha mais provável? Vender um carro em bom estado (não só visualmente), ou um carro com problemas?

Tendo tudo isto em mente, elaborámos um conjunto de práticas que devem ser realizadas com regularidade. Por outras palavras, montámos um conjunto de sugestões para que possa realizar, autonomamente, uma manutenção preventiva. Apesar de necessitar da ajuda de um profissional em algumas delas, o seu custo não será elevado. Ah! E prometemos que não lhe vai ocupar muito tempo!

1. Pressão dos pneus

Um valor errado na pressão dos pneus do seu carro pode resultar em maiores consumos de combustível. Além de ser prejudicial para a sua carteira, compromete também a sua segurança! Caso os pneus estejam com uma pressão superior à recomendada, podem rebentar e causar acidentes. Por sua vez, uma pressão inferior à recomendada resulta em uma menor eficiência do seu depósito de combustível.

2. Luzes

É fundamental verificar com regularidade se as luzes do seu carro estão a funcionar corretamente. Durante a condução habitual, consegue verificar facilmente se algum dos médios ou mínimos está a falhar. Porém, o mais comum é existir algum tipo de falha numa das luzes traseiras sem que o condutor dê conta. Daí a que a sua verificação regular seja necessária. Mais que não seja para evitar multas!

3. Óleo

O óleo do veículo é imprescindível para que tudo funcione sem problemas. Além de ser recomendada a sua substituição com alguma regularidade, deve também verificar o nível do mesmo. Além de ser um processo rápido e simples, o nível do óleo pode ser facilmente verificado por si.

4. Filtro do ar

É uma componente do carro bastante desvalorizada pela grande maioria dos condutores, mas é, ainda assim, uma das mais importantes! É responsável, entre outras coisas, por verificar o estado do motor da sua viatura. É recomendado que o filtro do ar seja alterado com relativa regularidade (a cada 10.000 quilómetros). Assim, estará a evitar problemas maiores, dado que a não substituição do mesmo poderá resultar na avaria do motor. O que, por sua vez, pode mesmo levar à sua substituição!

5. Líquido refrigerador

Se pretende evitar o sobreaquecimento da sua viatura, verifique todos os meses o nível de líquido no radiador! A falta do mesmo pode, inclusivamente, resultar na corrosão do seu motor. No caso de observar que o nível de líquido se encontra abaixo do recomendado, adicione imediatamente o que estiver em falta.

Apesar de simples, nem todos os proprietários de viaturas se dão ao trabalho de seguir estas práticas regularmente. Muito menos se dão ao trabalho de realizar uma boa manutenção automóvel. Enquanto comprador de carros, é natural que desconfie quando o vendedor lhe diz que o carro está em “excelentes condições”.

Caso deseje adquirir um carro usado com a garantia de que se encontra em boas condições, visite a Adesa. É sabido que quanto mais bem tratada a viatura for por parte do seu proprietário, menos propícia será a avarias. Como tal, o relatório de danos exigido pela marca a todos os vendedores vai permitir-lhe conhecer melhor o carro.

Boas viagens e mãos à obra!