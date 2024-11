Mais saídas na FIA

As coisas não andam lá muito bem no seio da FIA, órgão federativo do desporto automóvel internacional.

Depois de Niels Wittich ter sido há dias substituído pelo português Rui Marques, na direção das corridas de F1, naquela que foi mais uma saída de uma significativa série de altos responsáveis da FIA (Niels Wittich, diretor-desportivo Steve Nielsen, engenheiro Tim Goss) agora foi a vez de Paolo Basarri, o até aqui diretor de conformidade da FIA, que já deixou o cargo. A FIA recusou-se a comentar os motivos da sua saída.

Sabe-se que Bassari esteve encarregue da investigação das alegações contra Toto Wolff e Susie Wolff, bem como contra Mohammed Ben Sulayem. Em ambos os casos, os investigados foram ilibados.

Claramente, a FIA passa por um período de instabilidade, com mudanças na liderança e até críticas por parte dos pilotos, ao ponto destes, através da GPDA terem questionado a aplicação de regras e o uso do dinheiro obtido com multas.

A saída de Basarri ocorre após uma série de investigações controversas, a insatisfação dos pilotos pode indicar um clima de tensão com a FIA, e estas mudanças podem sinalizar uma tentativa da FIA de reformular a sua abordagem.

FOTO MPSA Agency