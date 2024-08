Leiria Sobre Rodas: falta um mês…

Depois de em 2023, o público não ter faltado à chamada, com mais de 70.000 pessoas a não perder a oportunidade de viver de perto a atmosfera da prova organizada pelo Câmara Municipal de Leiria, a edição de 2024 promete ser ainda mais interessante e conta já com um programa bem definido e atrativo.

Aposta de sucesso no Leiria Gold Challenge será repetida e reforçada na edição deste ano, o que promete fazer vibrar o público esperado entre os dias 27 e 29 de setembro.

A 11.ª edição do Leiria Sobre Rodas promete! Já dentro de um mês, a zona circundante ao Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, vai tornar-se num verdadeiro paddock onde os fãs, os pilotos e as máquinas mais poderosas do mundo se vão cruzar de forma natural e próxima. De ano para a ano, a organização do Leiria Sobre Rodas surpreende os fãs com várias novidades e, 2024, não será exceção.

A 1 de março, na Bolsa do Turismo de Lisboa, Bruno Magalhães foi o primeiro nome confirmado no Leiria Sobre Rodas. Com um vasto palmarés do qual se destacam os três títulos de Campeão Nacional de Ralis, o piloto lisboeta foi a primeira grande confirmação da edição deste ano, ao qual se seguiram os leirienses João Ferreira e Ricardo Porém, habituais presenças nas maiores maratonas de todo-o-terreno do Mundo, com destaque para o Dakar Rally.

Daí em diante, e com o aproximar do arranque oficial do evento, foram já confirmadas outras atividades e exposições temáticas com destaque para a passagem da sempre mítica “Corrida dos Fundadores” pelo traçado desenhado por Pedro Matos Chaves, ou as exposições dos 100 anos da Morris Garage (MG), os 60 anos do mítico Mustang, os 125 anos da Renault, os 50 anos do Volkswagen Golf, a comemoração dos 90 anos Citroën Traction Avant (vulgo arrastadeira), entre tantas outras que poderá conhecer no site e redes sociais do evento.

No que toca aos passeios, o programa do Leiria Sobre Rodas terá também uma agenda recheada, onde se destacam: Passeio Moto4, Passeio Motorizadas Antigas, o Passeio Harley Davidson, o Passeio de Clássicos, o Passeio de Mini Honda, Passeio de Vespas e o Passeio de Bicicletas Antigas, entre outros.

E claro, o Motorshow com o Leiria Gold Challenge (Rally2 + Rally4 + Rally5) a ser o grande chamariz para o público, com vários nomes confirmados a anunciar em breve e que se juntam a Bruno Magalhães nesta prova. Mas disto, falaremos em artigo à parte…

Este ano, o evento organizado pelo Município de Leiria celebra a sua 11.ª edição e será realizado entre os dias 27 de setembro e 29 de setembro (sexta-feira a domingo). Em breve serão anunciadas mais novidades sobre a edição de 2024 do Leiria Sobre Rodas. Visite o site oficial do evento, com todas as informações, em www.leiriasobrerodas.com.