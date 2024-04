FPAK pede reunião ao Secretário de Estado sobre “situação atual” do Autódromo do Estoril

O Circuito do Estoril é uma infraestrutura de especial importância para o desporto motorizado nacional e internacional, acolhendo grandes eventos desportivos, mas também palco de um sem número de iniciativas de carácter comercial. A venda sem a salvaguarda das competições desportivas federadas pode pôr em causa a dinamização do circuito e prejudicar o país e o desporto motorizado de forma irrevogável”.

“Na sequência das notícias vindas a público que dão conta da intenção da Parpública, entidade gestora do Autódromo do Estoril, de encontrar um comprador para aquele Circuito, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e a Federação de Motociclismo de Portugal informam que têm reunido com o Conselho de Administração daquela entidade com o intuito de enveredar todos os esforços para, no caso da venda efetiva, se salvaguarde a realização das provas dos Campeonatos de Portugal quer da FPAK, quer da FMP.

A preocupação em salvaguardar a realização de provas dos campeonatos nacionais no Autódromo do Estoril surge numa altura em que há relatos que a Parpública, entidade gestora da instalação, tenta encontrar um comprador para o circuito.

