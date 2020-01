FPAK já nomeou os atletas para os Prémios 2019 da Confederação do Desporto de Portugal

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting já nomeou os seus candidatos aos Prémio ‘Desportistas do Ano’, da Confederação do Desporto de Portugal. Para o prémio de Atleta Masculino do Ano temos Ricardo Teodósio, Campeão de Portugal de Ralis. Na secção feminina, a FPAK escolheu Maria Germano Neto, que está nomeada para Atleta Feminina do Ano e Revelação do Ano.

Nuno Sousa Pinto está nomeado para a categoria de Treinador do Ano, enquanto o Team Transfradelos – Tiago Reis e Valter Cardoso estão nomeados para a categoria de Equipa do Ano.

A Tribuna de Honra do Estádio Nacional, em Oeiras, foi o palco escolhido para a apresentação dos finalistas, indicados pelas federações, no próximo dia 14 de janeiro – entre as 15h e as 18h.

Os vencedores de cada categoria irão ser anunciados no dia 29 de janeiro, no Casino Estoril, na 24ª Gala do Desporto, após o apuramento dos resultados da votação online, aberta ao público em geral, e dos convidados presentes no evento.