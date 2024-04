FIA pondera deslocalização de Paris

A FIA poderá estar a avaliar a deslocalização das operações de Paris devido ao descontentamento com o sistema jurídico e fiscal francês.

A FIA considera a possibilidade de transferir as suas operações para fora de França devido à insatisfação com o sistema jurídico e fiscal do país. Esta potencial mudança surge após mais de um século da sede da FIA em Paris.

Os meios de comunicação social franceses descrevem as principais preocupações manifestadas por estas organizações, citando um quadro jurídico e fiscal que não corresponde às suas necessidades operacionais. Xavier Malenfer, diretor de relações institucionais e internacionais da FIA, sublinhou os desafios colocados pelo cenário mundial competitivo, particularmente no que diz respeito aos custos laborais e à globalização do desporto.

Apesar de “França ser o berço do automobilismo, a concorrência internacional, nomeadamente em termos de custos de mão de obra, e a globalização do desporto enfraquecem esta posição”, sublinhou Malenfer. “Sem uma clarificação, através do reconhecimento de um estatuto específico para as federações desportivas internacionais, há poucas esperanças de ver as atividades da FIA desenvolverem-se ainda mais, apesar de todos os méritos incontestáveis de Paris”, acrescentou.

Os relatos mais recentes em França, sugerem que as autoridades poderão revogar as condições fiscais anteriormente favoráveis às organizações desportivas internacionais, levando a FIA, assim como a FIFA e outras federações, a procurar respostas definitivas sobre o regime jurídico, social e fiscal aplicável. Na ausência de um acordo, a perspetiva da entidade que rege o automobilismo mundial continuar a operar em Paris permanece incerta.

Foto: Philippe NANCHINO