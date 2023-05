Euro RX3, Montalegre: A Seleção dos S1600 com João Ribeiro a Capitão | AutoSport

Por Duarte Mesquita

Além da primeira prova da temporada pontuável para o Mundial de Ralicross, Montalegre receberá a segunda prova do Europeu de Ralicross RX3, categoria onde competem os Super1600, depois da primeira ronda disputada na Hungria.

O polaco Damian Litwinowicz chega a Montalegre como líder do campeonato Euro RX3 depois de vencer na Húngria, mas o piloto polaco não é mais favorito que os seus companheiros de equipa da Volland Racing, onde se inclui o português João Ribeiro, apostado em vingar o azar da primeira prova, onde apenas colheu 4 pontos depois de um acidente o ter obrigado ao abandono antes das Meias-finais. O piloto de Baltar vai querer dar o seu melhor, esperando por receber um Audi A1 S1600 fiável e com um set-up adequado ao traçado barrosão e poderá contar com o apoio do público português, o que é será importante para aquela motivação extra.

Olhando para a competitiva equipa que prepara os Audi, temos de ter em conta ainda Espen Isaksætre, com o norueguês a mostrar-se muito rápido na prova da Hungria, bem como Nils Volland, filho do proprietário da equipa Rolf Volland.

Entre a lista de inscritos inscritos, muitos e bons portugueses, com alguns a apresentarem legítimas aspirações a qualificarem-se pelo menos para as Meias-finais, como são o caso de Mário Barbosa, atual Campeão Nacional S1600 a estrear um Citroen C2, Jorge Machado, atual líder do Campeonato 2023 também em Citroen C2, bem como Joaquim Machado e André Sousa que este ano se apresentam com novos Audi A1.

O contingente nacional fica completo com Sérgio Dias (Renault Twingo), Leonel Sampaio (Skoda Fabia), Rogério Sousa (Ford Fiesta) e os Peugeot 208 de António Sousa e Tiago Ferreira.

Inscritos Euro RX3 Montalegre 2023