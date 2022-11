E-Rali Sharish/Alentejo Central decide novo Campeão de Portugal de Novas Energias | AutoSport

Vai ser na região do Alentejo Central que se vai decidir, nos próximos dias 19 e 20 de novembro, o vencedor da edição 2022 do Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio.

A sexta e última etapa, o E-Rali Sharish – Alentejo Central, iniciar-se-á às 13h30 de sábado, dia 19, com a partida a ter lugar no Parque da Cidade, em Reguengos de Monsaraz. Durante a manhã decorrerão as habituais verificações técnicas e a população pode ver de perto os carros que vão participar na derradeira prova do Campeonato.

No primeiro dia de prova as equipas passarão por locais emblemáticos da região como Reguengos de Monsaraz, Alqueva, Aldeia da Luz, entre outros.

No segundo dia, domingo, 20 de novembro, a prova terá início às 9.30h, em Reguengos de Monsaraz, passando por Montoito, Sta. Susana e Redondo, para terminar em Reguengos de Monsaraz às 13.30h.

No total as equipas participantes no E-Rali Sharish – Alentejo Central percorrerão cerca de 200 Kms, dos quais cerca de 89 em setores seletivos, numa prova que se espera marcada por uma grande competitividade e exigência, tanto na condução como na navegação, uma vez que a classificação final do Campeonato ainda está completamente em aberto.

Liderado neste momento por Eduardo Carpinteiro Albino, e com o atual campeão, Nuno Serrano, em segundo lugar será entre estes dois pilotos que se irá disputar o título de campeão de Portugal.

Para além dos diversos setores seletivos que integram as duas seções da prova, destaque no dia 20, às 11h30, para a Power Stage Urbana, que se disputará na Praça da República, no Redondo e após a qual as equipas regressarão ao Parque da Cidade, em Reguengos de Monsaraz, local onde terminará o E-Rali Sharish – Alentejo Central e a edição 2022 do Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio.

As belas paisagens do Alentejo Central serão um cenário idílico para a consagração dos vencedores, tendo a cerimónia do Pódio lugar às 14h00 do dia 20, também no Parque da Cidade, em Reguengos de Monsaraz.

Recorde-se que o “Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio” é disputada no modo de regularidade e que a edição 2022 teve seis provas, a primeira das quais em maio, em Vila Nova de Gaia, à qual se seguiram Oeiras, em junho – uma prova que conta para o Campeonato FIA de Novas Energias –, Proença-a-Nova, em julho, Açores, em setembro, Lisboa, em outubro e agora na região de Reguengos de Monsaraz, a sexta e última etapa.

Embora faltando disputar ainda uma etapa a organização considera que a edição 2022 foi marcada por grande desportivismo e competitividade e que o Campeonato, até ao momento, se reveste de um balanço altamente positivo, estando a ultrapassar as expetativas mais otimistas, e contribuindo para divulgar o desporto automóvel e ao mesmo tempo sensibilizar para a importância das questões ambientais e energéticas.

O “Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO” é o único em Portugal que recorre às energias alternativas e contou, mais uma vez, com o patrocínio global da PRIO, que deu o naming ao campeonato.

O campeonato é organizado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), tem como promotor o Classic Clube de Portugal (CCP) e nele podem participar exclusivamente a veículos elétricos de produção, matriculados e sem qualquer tipo de modificação, permitindo assim que os concorrentes utilizem os automóveis destinados à condução quotidiana.