Autosport.pt, presente e futuro: adeus papel… | AutoSport

O AutoSport vai parar a impressão da sua edição em papel e dedicar-se somente ao AutoSport Online.

A última edição é a de 29 de março. Chegou o momento em que decidimos deixar de investir o nosso tempo e recursos numa plataforma que há muito sabemos ser ‘finita’.

Hoje em dia, apenas cerca de 5% dos leitores do AutoSport o fazem – também, ou somente – através do jornal em papel.

A grande maioria fá-lo há muitos anos através do site www.autosport.pt, pelo que achamos ser este um bom momento para passar a dedicar muito mais atenção a uma plataforma que cresce todos os dias, o online, em contraponto com outra que conta com cada vez menos leitores.

Nos seus quase 46 anos de existência, o AutoSport nunca teve tantos leitores como hoje.

A grande diferença é que ao longo do tempo foram migrando do papel para o online.

O site do AutoSport existe desde março de 2001, pelo que já lá vão 22 anos em que os nossos leitores nos acompanham nas duas plataformas.

Nos momentos mais atribulados da história do AutoSport, na transição da Impresa para a FollowMedia em 2012, e em 2020, quando a pandemia de covid-19, pôs toda a gente em casa, o jornal em papel ‘parou’, mas o Online não foi interrompido um único dia.

E assim queremos que continue para sempre…

No online, todos os dias sem exceção, passam pelo nosso site muitos milhares de pessoas, e é por eles que decidimos tentar fazer ainda mais e melhor em todas as áreas relativas ao mundo automóvel, quer seja desporto, ou comércio e indústria.

Numa fase em que o mundo passa por uma enorme transição, para além de continuarmos a seguir o desporto, ainda melhor do que temos feito até aqui, pretendemos ajudar os nossos leitores também a tomar decisões mais ponderadas e refletidas, no que ao mundo automóvel diz respeito, pelo que vai ser muito maior, também, a nossa aposta nessa área tão específica.

Queremos continuar a transportar para si a emoção do desporto automóvel, e também ajudá-lo na ponderação e racionalidade das decisões relativas à mobilidade.

O AutoSport sempre se soube adaptar e reinventar. Esta é só mais uma dessas vezes. Tal como já ouvi muitas vezes, se há uma coisa que é permanente é a mudança…