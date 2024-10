AutoClássico: Tiago Monteiro homenageado

Na vertente de autoClássico, a Eventos Motor organizou a maior feira de sempre, com 66 mil metros quadrados, onde expôs carros de sonho de hoje e de todas as eras no Exclusive Top Cars, fez exposições temáticas para os 125 anos Fiat, 50 anos Volvo, 50 anos Porsche 911 Turbo, 60 anos Ford Mustang, 50 anos VW Golf, 100 anos MG ou 90 anos Citroën Traction Avant. Houve ainda o tradicional concurso de elegância para clássicos, ganho pelo requintadamente restaurado Alfa Romeo Giulietta Sprint.

Tiago Monteiro, um dos pilotos mais conceituados da história do automobilismo nacional, que dispensa apresentações, foi o homenageado nesta edição, com uma exposição alusiva a carros que guiou na carreira desportiva, entrevistas no Fórum autoClássico / Motorbest, como o apoio da Brás & Filho, Lda., e diversas sessões de autógrafos.

Tiago aproveitou a ocasião para fazer a apresentação do programa desportivo do filho Noah Monteiro para 2025, que passa pela transição dos karts para os fórmulas, competindo no Winter Series de Fórmula 4 e no F4 Spanish Championship pela equipa espanhola Campos Racing. Aos 14 anos, Noah é agenciado pelo próprio Tiago Monteiro, integrado no seu projeto Road to F1, com o ambicioso objetivo de chegar à ‘disciplina rainha’ do desporto automóvel nos próximos quatro a cinco anos.