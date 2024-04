Vicente Capela perto do top-5 em Italiano Champions of the Future Academy

Vicente Capela já cumpriu o sonho de integrar o restrito pelotão do Champions of the Future Academy da categoria Mini 60cc, competição promovida pela RGMMC em parceria com a Fórmula 1 Academy.Na primeira jornada dupla, disputada na pista de Cremona, em Itália,entre 36 pilotos oriundos de vários países, o jovem piloto de português viu a bandeira xadrez na 7.ª posição, integrado no grupo que discutia o top-5.

Em igualdade de circunstâncias, já que o Champions of the Future Academy da categoria Mini 60ccé uma competição monomarca, cujos karts estão equipados com motores TM, chassis Paroline pneus Vega fornecidos pela organização – e destinado a pilotos dos 10 aos 12 anos –, Vicente Capela fez uma prova em crescendo, já que, no primeiro dia de competição,começou por ser o 21.º mais rápido nos treinos cronometrados, tendo depois nas mangas de qualificação obtido um 11.ºlugar (recuperando 10 posições) e um 15.º lugar, resultados que fizeram com que terminasse esta fase da prova na 13.ª posição, tendo na Final, acabado por ser 16.º classificado, numa corrida em que venceu o suíço Albert Tamm.

Novamente perante uma forte e extensa concorrência, no segundo dia de competição, Vicente Capela, de apenas 10 anos de idade, foi um dos principais protagonistas. Depois de ser o 15.º mais rápido nos treinos cronometrados, foi forçado a abandonar na primeira manga de qualificação devido a um problema no carburador, enquanto que na segunda obteve um 11.º lugar. Assim, na Final, arrancou da 19.ª posição e fez uma recuperação notável até se juntar ao grupo que discutia o top-5, acabando, no entanto, por ser um meritório 7.º classificado, numa corrida em que triunfou o italiano Alessandro Truchot.

“Mais importante do que a classificação, para já, foi eu ter conseguido adaptar-me e evoluído ao longo do fim de semana na minha estreia a competir no Champions of the Future Academy, onde tudo era praticamente novo para mim. Pouco conhecia a pista de Cremona e tive rapidamente de me adaptar a um kart equipado com um motor TM, chassis Parolin e pneus Vega. De qualquer modo, estive sempre empenhado em dar o meu melhor e felizmente fiz uma prova sempre a evoluir ao terminar o segundo dia de competição num positivo 7.º lugar (depois de arrancar da 19.ª posição), mas a discutir o top-5”, comentou Vicente Capela, para depois concluir: “O nível competitivo do Champions of the Future Academy é muito elevado, com vários pilotos de diferentes nacionalidades capazes de lutar pelos lugares do pódio, mas dado que eu também estive, logo na primeira prova, a lutar pelos lugares da frente, espero nas próximas jornadas, obter melhores resultados. Agradeço todo o apoio da minha Família e a todos os que estiveram a torcer por mim”.

O Champions ofthe Future Academy é constituído por seis jornadas duplas, estando a próxima agendada para a pista espanhola de Valência (de 10 a 12 de maio), para depois regressar a Itália, ao traçado de Franciacorta (26 a 28 de julho) para cumprir a terceira jornada. As restantes três jornadas duplas serão disputadas nos meses de outubro (4 a 6), novembro (15 a 17) e dezembro (2 a 4) nos Emirados Árabes Unidos.