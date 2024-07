Troféu Easykart Portugal regressou ao Bombarral

Téo Pelfrene na categoria EK60, Tomás Morgado na categoria EK100, Frederico Pinto Coelho na categoria EK125 e Miguel Oliveira na categoria TaG Livre 125 venceram a quarta e penúltima prova do Troféu Easykart Portugal, disputada no KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral, sob a organização da ACDME.

Depois das primeiras três provas, realizadas nos circuitos de Leiria, Bombarral e Évora, o Troféu Easykart Portugal – competição que tem a chancela da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) – prosseguiu, com a realização da quarta e penúltima jornada no traçado 2B do KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral, sob a organização da ACDME.

Na categoria Easykart 60, destinada a pilotos dos 6 aos 11 anos, Téo Pelfrene foi o mais rápido nos treinos cronometrados com uma volta em 54,573s ao traçado da região oeste. Nas três corridas, Téo Pelfrene bateu toda a concorrência, pelo que somou o máximo de pontos possíveis (150) e voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, tendo, naturalmente, reforçado a liderança na categoria. Santiago Barros, foi sempre segundo classificado nas três corridas, obtendo assim a segunda posição na prova com 135 pontos, enquanto Tomás Soeiro completou o pódio com 120 pontos.

Noam Ehrlich foi o quarto classificado com 108 pontos, seguindo-se José Pedro Pinto (99) e o ‘rookie’ Duarte Deus (99), respetivamente, nas posições seguintes.

Na categoria Easykart 100 (dos 11 aos 15 anos), Tomás Morgado foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 53,126s e depois venceu as três corridas, regressando assim, de forma bem expressiva, às vitórias, com a pontuação máxima (150) Com um quarto e dois segundos lugares, Tomás Carapucinha totalizou 127 pontos, enquanto Salvador Rodrigues, com um quatro e dois terceiros lugares, amealhou 117 pontos e completou o pódio. Liam Teixeira somou 113 pontos e garantiu a quarta posição e Yasmin Mattos fechou o top-7 com 111 pontos.

Quanto à categoria Easykart 125 (a partir dos 14 anos) Frederico Pinto Coelho voltou a ser o mais rápido nos treinos cronometrados, desta vez com a marca de 51,732s e, tal como na prova anterior, em Évora, venceu as três corridas. Com estes resultados, o jovem piloto de Lisboa totalizou 150 pontos e é mais líder na competição.

Pedro Cancella de Abreu, com um terceiro e dois segundos lugares, somou 130 pontos e garantiu a segunda posição, tendo Nathan Corbet completado o pódio com 122 pontos, seguindo-se Frederico Vasco (108), Rodrigo Pinheiro (105) e Gonçalo Garoupa (71), por esta ordem, nas posições seguintes.

Na categoria TaG Livre, destinada a karts em que o chassis é de escolha livre e com motores até 125cc equipados com embraiagem e motor de arranque elétrico, Miguel Oliveira também voltou a ser o mais rápido nos treinos cronometrados, desta vez com o registo de 49,453s, assim como venceu novamente as três corridas, assegurando assim, com 150 pontos, a sua segunda vitória no Troféu Easykart Portugal 2024.

Pedro Martins com 135 pontos, graças a três segundos lugares, garantiu a segunda posição, enquanto Pedro Loureiro, com 120 pontos, completou o pódio e Pedro Páris foi o quarto classificado com 111.

A quinta e última prova do Troféu Easykart Portugal está agendada para os dias 23 e 24 de agosto e será disputada no Kartódromo Internacional de Palmela, com a particularidade de uma parte da jornada se realizar à tarde e outra à noite, repetindo-se as experiências das rondas Bombarral (primeira passagem) e de Évora, que agradou aos pilotos, equipas e público.