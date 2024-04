Troféu Easykart Portugal com prova noturna no Bombarral

Texto: Filipe Cairrão

A competição com chassis Birel ART continua animada após a segunda prova do Troféu Easykart Portugal realizada no Bombarral.

Téo Pelfrene na categoria EK60, Tomás Morgado na categoria EK100, Frederico Pinto Coelho na categoria EK125 e Fernando Laranjo na categoria TaG Livre 125 venceram a segunda prova do Troféu Easykart Portugal, disputado no KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral, sob a organização da ACDME.

Depois da primeira prova em Leiria, o Troféu Easykart Portugal – competição que tem a chancela da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) – prosseguiu no KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral, sob a organização da ACDME. A segunda jornada contou com uma novidade, nomeadamente com uma parte da prova a ser disputada à tarde e outra à noite, algo que agradou aos pilotos, equipas e público. Uma experiência a repetir nos dias 23 e 24 de agosto, data da quinta prova do Troféu Easykart Portugal, altura em que visitará o Kartódromo Internacional de Palmela.

Na categoria Easykart 60, destinada a pilotos dos 6 aos 11 anos, Martim Gomes foi o mais rápido nos treinos cronometrados com uma volta em 53,517s ao traçado da região oeste. Nas três corridas, Téo Pelfrene começou por ser segundo classificado na primeira, mas depois venceu as outras duas, somando assim 145 pontos, os necessários para garantir o lugar mais alto do pódio. Santiago Barros – que venceu a primeira corrida – garantiu o segundo lugar com 123 pontos, enquanto Martim Gomes completou o pódio com 122 pontos.

Francisco Iglésias foi o quarto classificado com 111 pontos, seguindo-se Lourenço Antunes (105), Tomás Soeiro (102) e Noam Ehriich (87), respetivamente, nas posições seguintes.

Na categoria Easykart 100 (dos 11 aos 15 anos), Tomás Morgado foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 51,471s e depois dominou as três corridas, conseguindo assim a pontuação máxima possível (150 pontos) e o reforço da liderança na competição, já que também havia ganho as três corridas na prova de abertura em Leiria.

O segundo classificado, com 135 pontos, fruto de três segundos lugares, foi Manuel Madama Filho, enquanto Tomás Carapucinha completou o pódio com 114 pontos. Desta vez, Yasmin Mattos foi a quarta classificada com 108 pontos, os mesmos de Salvador Rodrigues, mas ficou no quinto lugar face ao fator de desempate, tendo Liam Teixeira terminado na sexta posição.

Quanto à categoria Easykart 125 (a partir dos 14 anos) Frederico Pinto Coelho foi o mais rápido nos treinos cronometrados com o tempo de 49,198s e venceu as Corridas 1 e 2, sendo depois segundo classificado na Corrida 3. Com estes resultados, o jovem piloto de Lisboa totalizou 145 pontos, os mesmos que obteve na jornada de abertura em Leiria, vencendo, também assim, a prova no Bombarral.

Gonçalo Garoupa, que venceu a Corrida 3 e no total somou 129 pontos, garantiu o segundo lugar, enquanto Nathan Corbet completou o pódio com 125 pontos, tendo Frederico Vasco (111) e Pedro Cancela de Abreu (108) encerrado, por esta ordem, o top-5.

Na categoria TaG Livre, destinada a karts em que o chassis é de escolha livre e com motores até 125cc equipados com embraiagem e motor de arranque elétrico, Fernando Laranjo foi o mais rápido nos treinos cronometrados com uma volta em 46,991s e depois venceu nas três corridas (tal como em Leiria), assegurando assim, com 150 pontos, mais uma vitória no Troféu Easykart Portugal.

Miguel Oliveira, com 130 pontos, em virtude de dois segundos e um terceiro lugares, garantiu a segunda posição, enquanto Francisco Carinhas, com 117 pontos, completou o pódio. Pedro Martins foi o quarto classificado com 116 pontos, na frente de Sérgio Nicolau (105) e de Pedro Páris (93), respetivamente.

A terceira jornada do Troféu Easykart Portugal está agendada para 8 e 9 de junho e será disputada no Kartódromo de Évora.