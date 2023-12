Troféu Easykart 2023: Os vencedores | AutoSport

Guilherme Morgado na categoria EK60, Eduardo Nicolau na categoria EK100, Frederico Pinto Coelho na categoria EK125, Miguel Iglésias na categoria EK125 Masters e Dylan Lima na categoria TaG Livre 125 venceram a edição de 2023 do Troféu Easykart Portugal.

O Troféu Easykart Portugal cumpriu a terceira e última prova no KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral, envolvendo mais de três dezenas de pilotos. A competição que tem a chancela da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) terminou da melhor forma, dado que só na derradeira jornada é que se decidiram os vencedores das diferentes categorias.

Na categoria Easykart 60, destinada a pilotos dos 6 aos 11 anos, Martim Gomes foi o mais rápido nos treinos cronometrados com uma volta em 1m09,199s ao traçado da região oeste. O jovem piloto de Torres Vedras impôs-se depois no final das 10 voltas quer da Corrida de Qualificação 1, quer da Corrida de Qualificação 2. Na Final, disputada em 11 voltas, venceu Guilherme Morgado – tal como na jornada de abertura no Bombarral e na segunda prova em Évora – e com uma vantagem considerável para Martim Gomes, que foi um meritório segundo classificado.

Mateus Gomes completou o pódio, mas com Francisco Iglésias a dar luta e a terminar logo a seguir na quarta posição. Santiago Barros fechou o top-5, enquanto Téo Pelfrene foi sexto classificado, na frente de Tomás Carapucinha, Bwana Gessesse, Lourenço Antunes e Tiago Caetano, respetivamente. Lyam Teixeira foi forçado a abandonar à passagem da oitava volta.

Contas feitas, Guilherme Morgado foi o vencedor da edição 2023 do Troféu Easykart Portugal da categoria EK60 com 147 pontos, Martim Gomes garantiu a segunda posição com 133 pontos e Mateus Gomes completou o pódio com 108 pontos.

As categorias Easykart 100 (dos 11 aos 15 anos) e a Easykart 125 (a partir dos 14 anos) partilham a mesma grelha. No que diz respeito à Easykart 125, Anthony Pelfrene foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca

de 1m10,025s. Raquel Ferrajão venceu a Corrida de Qualificação 1, enquanto que na Corrida de Qualificação 2 impôs-se Frederico Pinto Coelho. Na Final, disputada em 15 voltas, Frederico Pinto Coelho voltou a bater toda a concorrência e Raquel Ferrajão foi uma tranquila segunda classificada. A luta pelo derradeiro lugar do pódio foi mais animada, tendo Gonçalo Garoupa levando a melhor, na frente de Miguel Pimpão Fontes. Anthony Pelfrene venceu entre os Masters, enquanto Miguel Iglésias e Luís Manuel Santos completaram, por esta ordem, o pódio.

Com estes resultados, Frederico Pinto Coelho venceu a edição 2023 do Troféu Easykart da categoria EK125 com 131 pontos, Gonçalo Garoupa garantiu o segundo lugar com 118 pontos e Miguel Iglésias completou o pódio com 92 pontos, vencendo também a classe Master.

Na Easykart 100, Diogo Caetano foi o mais rápido nos treinos cronometrados com o registo de 1m10,642s e venceu a segunda manga de qualificação, enquanto que na primeira triunfou Eduardo Nicolau, assim como a Final. Na corrida decisiva, Tomás Morgado garantiu o segundo lugar e Yasmin Mattos completou o pódio, enquanto Diogo Caetano foi forçado a abandonar à passagem da nona volta.

Feitas as contas, Eduardo Nicolau venceu a edição 2023 do Troféu Easykart da categoria EK100 com 79 pontos, Diogo Caetano foi segundo classificado com 74 pontos e João Maria Páris completou o pódio com 39 pontos.

Na categoria TaG Livre, destinada a karts em que o chassis é de escolha livre e com motores até 125cc equipados com embraiagem e motor de arranque elétrico, Oscar Soirey foi o mais rápido nos treinos cronometrados com uma volta em 58,976s e depois venceu as duas Corridas de Qualificação, assim como a Final. Na corrida decisiva, Dylan Lima foi um tranquilo segundo classificado, enquanto que na luta pelo derradeiro lugar do pódio, Miguel Oliveira levou a melhor sobre Pedro Martins. Nikita Skorynin fechou o top-5, na frente de Kanstantsin Kazlouski e de Maria Carvalho, respetivamente.

Com estes resultados, Dylan Lima venceu a edição 2023 do Troféu Easykart da categoria TaG Livre com 126 pontos, Enzo Macedo garantiu o segundo lugar com 115 pontos e Pedro Martins completou o pódio com 114 pontos.