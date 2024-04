Troféu Academia de Karting FIA 2024: Martim Meneses no Top 10

Disputou-se no passado fim de semana a primeira prova do Troféu Academia de Karting FIA 2024, onde o madeirense Martim Meneses conquistou a 9.ª posição na Final, após arrancar da 21.ª posição.

Martim Meneses tem 13 anos é oriundo da Madeira e soma títulos no karting nacional nas diversas categorias. É o representante português no Troféu Academia de Karting CIK-FIA que reúne os melhores pilotos de todo o mundo com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos, tendo arrancado na pista de Val D’Argenton, França.

O fim de semana começou com os treinos na sexta-feira, com pista seca, onde Martim Meneses se cotou como o mais rápido em pista. Depois, no sábado, com a chuva a marcar presença na sessão matinal de treinos livres, o jovem piloto madeirense continuou a cotar-se como o como um dos mais rápidos, assinando o melhor tempo em uma das suas séries. Infelizmente, por uma falha na escolha dos pneus obrigatórios para cada sessão, que aparentemente são iguais e apenas um código de barras os distingue, levou a que Martim Meneses se apresentasse à partida para a qualificação, com os pneus incorretos para aquela sessão, levando à desqualificação do piloto madeirense da mesma. Como consequência, partiu de último para todas as mangas de qualificação.

Chegado às mangas de qualificação disputadas no sábado e no domingo, destaque para as recuperações de grande nível protagonizadas por Martim Meneses, saindo sempre da última posição e chegando na última das mangas de qualificação a terminar em 5.º, o que lhe permitiu somar 81 pontos, que lhe garantiram a 21.ª posição da grelha na Final.

A Final, toda disputada com piso seco, foi muito competitiva, com vários pilotos a ficarem de fora, logo na segunda curva, mas Martim Meneses conseguiu passar incólume e conseguiu ir ganhando posições até chegar à 9ª posição da geral, um resultado muito meritório, se tivermos em conta todas as peripécias pelas quais passou. Ainda faltam duas provas, é nelas que tem de estar o foco a partir de agora.

Para Martim Meneses “o resultado foi positivo, mas poderia ter sido muito melhor, não tivesse sido o engano nos pneus, mas as corridas têm destas coisas”, começou por adiantar o jovem piloto, que referiu também que “apesar de partir sempre em último, consegui recuperar muitas posições nas mangas de qualificação, pois consegui andar sempre entre os mais rápidos. O mesmo aconteceu na Final, mas foi muito penalizante fazer uma prova de trás para a frente. Comecei bem, ganhei várias posições e felizmente consegui chegar à 9.ª posição, que, não sendo o ideal, é um resultado positivo, pois ainda faltam mais duas provas.”

O Tetra Campeão Nacional de Karting não quis deixar de “agradecer o apoio da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que tornou possível esta participação, bem como a todos os meus patrocinadores, familiares, amigos e fãs, por todo o seu apoio!”