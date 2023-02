Open de Portugal de Karting: nove vencedores em Viana do Castelo | AutoSport

Rodrigo Ferreira, Hugo Marreiros, Paulo Martins, João Miguel Oliveira, João Pedro Rodrigues, Martim Meneses, Afonso Lopes, Martim Gomes e Miguel Barbosa venceram nas suas categorias o Open de Portugal de Karting, disputado no Kartódromo de Viana do Castelo, sob a organização da ACDME.

O Open de Portugal, considerada a competição que assinala o arranque da época do Karting no nosso país, foi disputado este fim de semana, por 92 pilotos, distribuídos por seis categorias distintas, nomeadamente a Iniciação, a Cadete 4T, a X30 Mini, a Júnior, a X30 (que incluiu a classe Master) e a X30 Super Shifter (que conta com as classes Sénior, Master e Gentleman).

Categoria X30

Na categoria X30, a mais concorrida com 35 pilotos, João Dinis (CRG) foi ontem o mais rápido nos treinos cronometrados, percorrendo os 1.117 metros da pista minhota em 52,140s. Frederico Peters (FA) venceu a primeira manga de qualificação, enquanto Diogo Marujo (Redspeed) triunfou na segunda. Contudo, com dois segundos lugares, foi João Miguel Oliveira (Tonykart) a garantir a pole-position para a Pré-Final, corrida disputada hoje e que o piloto da Batalha venceu.

Na Final, disputada em 18 voltas, fez um excelente arranque e no final da primeira volta já tinha quase dois segundos de vantagem sobre o restante pelotão. O avanço foi aumentando ao longo da corrida e João Miguel Oliveira conquistou mesmo o segundo Open de Portugal consecutivo na categoria X30.

Num pelotão muito aguerrido, Pedro Cachada (Tonykart) foi o mais direto perseguidor do piloto da Batalha, abrindo a época com um positivo 2.º lugar na Final. Diogo Castro (Redspeed) recuperou cinco lugares desde o arranque, averbou a volta mais rápida da corrida (43,949s) e conseguiu subir ao pódio final, no 3.º lugar.

O consagrado Frederico Peters (FA) fez uma corrida de recuperação e subiu sete posições para terminar às portas do pódio, logo na frente de João Dinis, que também esteve em bom plano em Viana do Castelo, ao fechar o top-5.

Entre os Masters, vitória no Open de Portugal para João Pedro Rodrigues (Birel ART), que já tinha vencido também a Pré-Final e que na corrida decisiva foi secundado pelo espanhol Guillermo Hevia (Tonykart), com Júlio Guerra (Tonykart) a completar o pódio.

Categoria X30 Super Shifter

Rodrigo Lessa (Birel ART) foi ontem o mais rápido nos treinos cronometrados à geral e na Sénior com a marca de 50,149s. Rodrigo Ferreira (Kosmic) venceu as duas mangas de qualificação à geral e na Sénior e garantiu a pole-position para a Pré-Final, disputada hoje, na qual voltou a triunfar.

Na Final, disputada em 17 voltas, Rodrigo Ferreira arrancou bem e esteve na liderança de princípio a fim, apesar dos ataques de Pedro Perino (Kart Republic). O piloto do Porto conseguiu segurar o comando e festejou a conquista de mais um Open de Portugal quer à geral, quer na classe Sénior.

Pedro Perino terminou imediatamente a seguir na segunda posição, por uma escassa desvantagem de 0,265s. Henrique Cruz (Birel ART) – autor da volta mais rápida em 42,269s – e Hugo Marreiros (Tonykart) viram a bandeira xadrez nos terceiro e quarto lugares, respetivamente, mas foram penalizados e caíram as quinta e sexta posições, respetivamente.

Lucas Vieira (Birel ART) foi assim promovido ao terceiro lugar, quer à geral quer na Sénior, tendo Paulo Martins (FA) assegurado a quarta posição e a vitória na classe Gentleman. Hugo Marreiros venceu o Open de Portugal de Karting na classe Master.

Categoria Júnior

Santiago Alves (Parolin) tinha sido o mais rápido nos treinos cronometrados da categoria Júnior, com uma volta em 53,175s, e venceu a primeira manga de qualificação. Na segunda manga de qualificação, triunfou Dinis Nôro (Sodikart) e na Pré-Final, realizada este domingo, Martim Meneses (Kart Republic) foi o mais forte.

Na corrida decisiva, disputada em 17 voltas, Martim Meneses arrancou da pole-position e conseguiu manter a liderança nas primeiras voltas, começando depois a construir uma vantagem importante, que geriu até ao final. O jovem madeirense começou a época da melhor forma e adicionou mais um título ao seu extenso palmarés.

Tomás Gomes (Kosmic) conseguiu passar para o 2.º lugar durante a oitava volta e manteve-se como o mais direto perseguidor de Martim Meneses, garantindo o pódio do Open de Portugal. Atrás do jovem bracarense, Santiago Alves cruzou a linha de meta na 3.ª posição, mas viria a ser penalizado por alegada ultrapassagem sob bandeiras amarelas. Martim Marques, que se estreia esta época na categoria Júnior, teve um início de temporada promissor e conseguiu o 3.º lugar do pódio em Viana do Castelo.

Gabriela Teixeira (DR) confirmou as boas indicações que deu em 2022 e terminou o Open às portas do pódio, no 4.º lugar, enquanto Santiago Alves completou o top 5, demonstrando rapidez para discutir as vitórias.

Categoria X30 Mini

Romeu Mello (DAP) foi ontem o mais rápido nos treinos cronometrados da categoria X30 Mini com a marca de 56,589s e venceu as duas mangas de qualificação, tendo na Pré-Final, disputada hoje, triunfado Afonso Lopes (Tonykart).

Na Final, disputada em 17 voltas, Afonso Lopes aproveitou da melhor forma a pole-position para se impor logo no início da corrida, tendo depois começado a construir uma vantagem que lhe permitiu vencer de forma categórica o Open de Portugal de Karting e com a volta mais rápida em 50,131s.

Romeu Mello, largou da 15.ª posição, mas esteve sempre muito forte e recuperou 13 posições, para terminar num honroso segundo lugar, enquanto Jan Rodrigues (FA), que também fez uma boa corrida, completou o pódio. Após muita luta, Vicente Capela (Parolin) garantiu o quarto lugar e Guilherme Morgado (Birel ART) fechou o top-5. Leonor Rocha (Parolin) venceu a classe feminina.

Categoria Cadete 4T

Martim Gomes (Birel ART) foi ontem o mais rápido nos treinos cronometrados da categoria Cadete 4T, com o registo de 1m00,669. João Francisco (Parolin) venceu a primeira manga de qualificação, enquanto que na segunda triunfou Martim Gomes, tendo hoje também triunfado na Pré-Final.

Na corrida decisiva, o ex-campeão nacional da Iniciação partiu da pole-position e voltou a impor a sua rapidez ao longo das 11 voltas da Final, conquistando o seu primeiro título na categoria Cadete 4T. Atrás de Martim Gomes, Francisco Iglesias (Birel ART) conseguiu rodar sempre no 2º lugar e garantiu um merecido pódio na primeira competição oficial da época, na frente de João Francisco, que também esteve em bom plano e terminou no 3.º lugar.

O jovem Artur Loureiro (Parolin), campeão em título da Iniciação, também demonstrou o seu potencial na Cadete 4T, conseguindo o 4.º lugar em Viana do Castelo, enquanto Martin Rodrigues (FA) fez uma Final de recuperação e conseguiu integrar o top-5, após um intenso duelo com Miguel Baião (Kosmic) nas últimas voltas.

Categoria Iniciação

Enzo Santos (Birel ART) foi ontem o mais rápido nos treinos cronometrados da categoria Iniciação com o tempo de 1m29,839s e nas duas mangas de qualificação venceu Miguel Barbosa (Charles Leclerc), tendo hoje também triunfado na Pré-Final.

Na Final, disputada em 5 voltas, Miguel Barbosa largou da pole-position e liderou a primeira volta, tendo na segunda Tomás Dias (Birel ART) assumido o comando. Contudo, à passagem da quarta volta, Miguel Barbosa regressou à liderança e não mais a largou até à bandeira xadrez, conquistando assim o seu primeiro Open de Portugal de Karting.

Tomás Dias garantiu o segundo lugar, enquanto Enzo Santos e José Diogo Martins foram os terceiro e quarto classificados, respetivamente.