Open de Portugal de Karting atribui primeiros títulos

O Kartódromo Internacional de Leiria vai receber no próximo fim de semana o Open de Portugal de Karting, sob a organização do Núcleo de Desportos Motorizados local (NDML). Esta competição para além de atribuir os primeiros títulos de 2020, é igualmente importante para pilotos e equipas, já que o Campeonato de Portugal de Karting KIA arranca precisamente na pista de Leiria, nos dias 7 e 8 de março.

À semelhança das épocas anteriores, quase 50 pilotos distribuídos pelas categorias Iniciação, Cadete 4T, Juvenil, Júnior, X30 e X30 Super Shifter (que inclui as classes Sénior, Master e Gentleman), vão tentar conquistar o primeiro título de 2020 no Open de Portugal de Karting, feito que quem conseguir fica desde logo com a presença assegurada na habitual Gala dos Campeões da FPAK.

Contudo, pilotos e equipas também encaram o Open de Portugal de Karting como uma prova importante para ‘ensaiar’ a jornada de abertura do Campeonato de Portugal de Karting KIA que, duas semanas depois, nos dias 7 e 8 de março, realizar-se-á precisamente na pista de Leiria.

Como principal novidade face a 2019 – também para o Campeonato de Portugal de Karting KIA e para a Taça de Portugal de Karting Tranquilidade –, regista-se a introdução da nova categoria Cadete 4T, com motores Tillotson, sendo o chassis de escolha livre, enquanto nas restantes categorias os Karts estarão equipados com os propulsores Iame, à exceção da categoria Iniciação que, como habitualmente, recorre aos motores Honda.

Outra novidade para esta época instituída pela FPAK, igualmente muito importante, é a atribuição do Prémio ‘Cartão Branco’, não só no Karting, mas em todas as disciplinas do desporto motorizado. Mas no que diz respeito ao Karting, está iniciativa reveste-se ainda de maior importância, já que é a disciplina de introdução ao desporto automóvel e valores como o ‘Fair-Play’ devem ser dos primeiros a serem incutidos – por todos os intervenientes – aos jovens pilotos. Assim, o Diretor de Prova, poderá ou não, no final de cada evento, decidir atribuir o ‘Cartão Branco’ (prémio em acrílico) a um piloto que se tenha destacado pelas suas atitudes de respeito e camaradagem para com os adversários, organizações, público, entre outros. “O Cartão Branco é um recurso pedagógico que visa enaltecer condutas eticamente corretas, praticadas pelos intervenientes na atividade desportiva. O Cartão Branco resulta de uma parceria entre o PNED – Plano Nacional de Ética no Desporto, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e a FPAK”, pode ler-se no regulamento desportivo.

Quanto ao programa desportivo, todas as categorias irão realizar uma sessão de treinos livres e outra de treinos cronometrados no sábado de manhã, enquanto à tarde, entre as 14h00 e as 16h45, todos os pilotos vão disputar duas mangas de qualificação.

Para domingo, entre as 10h30 e as 11h45, estão agendadas as Pré-Finais, enquanto as Finais serão disputadas entre as 13h40 e as 14h55, estando a cerimónia de entrega de prémios marcada para as 15h30.