Gustavo da Silva está na 4.ª posição do Campeonato de Espanha de Karting | AutoSport

Aos 11 anos, Gustavo da Silva está a lutar pelas primeiras posições nos dois campeonatos nacionais da Península Ibérica da categoria Mini, o Campeonato de Espanha de Karting e o Campeonato de Portugal de Karting Toyota. Jovem piloto de Cascais ficou muito próximo do pódio (4.º lugar) entre 47 pilotos na pista espanhola de Chiva (Valência), na jornada disputada no passado fim de semana.

Não é fácil a um jovem praticante de Karting competir ao mais alto nível nas principais provas e campeonatos internacionais, conciliando o desporto com o seu percurso escolar. É o caso de Gustavo da Silva, promissor piloto português que, este ano, apostou num programa entre os melhores do mundo da categoria X30 Mini, competindo na IAME Euro Series (o ‘Europeu’ da categoria), no Campeonato de Espanha de Karting (considerado um dos melhores campeonatos nacionais do mundo) e no Campeonato de Portugal de Karting Toyota.

No passado fim de semana, Gustavo da Silva rumou à pista espanhola de Chiva, em Valência, para a segunda jornada do Campeonato de Espanha. Encontrou um fortíssimo pelotão de 47 pilotos, mas esteve sempre na luta pelos lugares cimeiros. Nos treinos cronometrados, foi 9.º classificado do seu grupo, o que o fez largar da 12.ª posição nas duas mangas de qualificação, nas quais foi 5.º e depois 6.º classificado. Na Corrida 1, largou do 7.º lugar e conseguiu um meritório 6º posto. Na Corrida 2, Gustavo da Silva esteve ainda melhor e subiu até ao 4.º lugar, ficando a 1,7s de um lugar no pódio. Com estes resultados, o piloto de Cascais está ocupa agora a 4.ª posição do Campeonato de Espanha. “O Campeonato de Espanha é muito competitivo, em Chiva tivemos quase 50 pilotos inscritos e se não estiver tudo a 100 por cento não conseguimos mostrar todo o nosso potencial. Mas fiquei contente com os pontos que acumulámos em condições difíceis, sobretudo porque continuamos a lutar pelo top-3 do campeonato, que é o nosso grande objetivo. Agradeço ao meu mecânico, Paulo Martins (PTM), ao Miguel Max Almeida e a toda a equipa EKO/Birel ART Portugal por todo o trabalho”, apontou Gustavo da Silva.