Miguel Silva venceu hoje no fecho da primeira jornada dupla do CPK da categoria X30

Miguel Silva triunfou hoje na categoria X30 Sénior no fecho da primeira jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting KIA, disputada no Kartódromo de Viana do Castelo, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM). Frederico Peters e Henrique Cruz completaram o pódio. Na categoria X30 Master, vitória para Lucas Araújo, na frente de Rui Chagas, João Fernandes e Pedro Paiva, respetivamente.

Por Filipe Cairrão

Foto HelloFoto

O Campeonato de Portugal de Karting KIA da categoria X30 (Sénior) prosseguiu hoje com o segundo dia de competição da primeira jornada dupla. Uma nova prova, totalmente independente de ontem.

Com 31 pilotos em pista, Henrique Cruz, com um kart equipado com chassis Kart Republic, foi o mais rápido nos treinos cronometrados, percorrendo os 1117 metros da pista minhota em 43,942s, pelo que garantiu a pole-position para a manga de qualificação, tendo a seu lado na grelha de partida Luís Alves (CRG). Da segunda linha, largaram Mariana Machado (EKR e Miguel Silva (Kosmic).

Assim, na manga de qualificação, disputada em 15 voltas, Henrique Cruz arrancou da pole-position e liderou de princípio a fim, somando a sua primeira vitória esta temporada. O piloto de Leiria resistiu às investidas de Miguel Silva e de Mariana Machado – autora da volta mais rápida em 44,383s – que foram os segundo e terceiro classificados, respetivamente. Na última volta, Tomás Caixeirinho (Kart Republic) garantiu o quarto lugar, por troca com o ‘rookie’ Duarte Pinto Coelho (Charles Leclerc), que fechou top-5.

O ‘rookie’ João Miguel Oliveira (Tonykart) fez uma excelente corrida e garantiu o sexto lugar, na frente de Frederico Peters (Birel ART), do espanhol Manuel Diz (Kart Republic), de Luís Alves – que rodou na terceira posição – e de Santiago Ribeiro, que encerrou o top-10.

João Fernandes (Birel ART) venceu na categoria Master, Rui Chagas (Tonykart) e Pedro Paiva (Tonykart) foram os segundos e terceiro classificados, respetivamente. Lucas Araújo (DR) não alinhou.

Na Corrida Final, disputada em 17 voltas, Henrique Cruz partiu assim da pole-position e conservou a liderança até à sétima volta, altura em que Frederico Peters passou para o comando. Contudo, o piloto de Leiria regressou à liderança, mas já nos últimos instantes foi Miguel Silva a ficar na primeira posição, enquanto Frederico Peters e Henrique Cruz cruzam a meta nas segunda e terceira posições, tendo, no entanto, Henrique Cruz sofrido uma penalização que o relegou para o 12.º lugar.

Após muita luta, Tomás Caixeirinho garantiu a terceira posição, terminando logo a seguir Duarte Pinto Coelho, Luís Alves e Manuel Diz. Diogo Marujo (Tonykart) foi sétimo classificado, seguindo-se Lucas Araújo – vencedor na Master –, David Sobreiro (Kart Republic) e Luís Leão (Kart Republic) que fechou o top-10, depois de sofrer uma penalização que lhe retirou o sétimo lugar.

Rui Chagas garantiu o segundo lugar entre os Masters, na frente de João Fernandes e Pedro Paiva, respetivamente.

A segunda jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting KIA está agendada para 15 e 16 de maio e será disputada no Kartódromo Internacional de Leiria, com a organização a cargo do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria (NDML).

