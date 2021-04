Frederico Peters triunfou no arranque do CPK da categoria X30 em Viana do Castelo

Frederico Peters venceu hoje na categoria X30 (Sénior) do Campeonato de Portugal de Karting KIA, a contar para a primeira jornada dupla que está a decorrer no Kartódromo de Viana do Castelo, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM). Luís Caetano e Henrique Cruz completaram o pódio. Na categoria X30 Master, vitória para Lucas Araújo, na frente de João Fernandes, Rui Chagas e Pedro Paiva, respetivamente.

Por Filipe Cairrão

Foto FCJ/Filipe Cairrão Jerónimo

Com 31 pilotos em pista, o ‘rookie’ Duarte Pinto Coelho, com um kart equipado com chassis Charles Leclerc, foi o mais rápido nos treinos cronometrados, percorrendo os 1117 metros da pista minhota em 51,401s, pelo que garantiu a pole-position para a manga de qualificação, tendo a seu lado na grelha de partida Miguel Silva (Kosmic). Da segunda linha, largaram Luís Caetano (Birel ART) e o espanhol Manuel Diz (Kart Republic).

Assim, na manga de qualificação, disputada em 15 voltas, Duarte Pinto Coelho largou da pole-position e conseguiu manter-se na frente da corrida até à passagem da quinta volta, altura em que Frederico Peters (Birel ART) passou para o comando.

Até ao último terço da corrida era extenso o grupo que lutava pelos lugares cimeiros, mas estes viriam a ser discutidos essencialmente por Peters – que rubricou a volta mais rápida em 44,078s – e Luís Caetano (Birel ART), tendo o primeiro levado a melhor, enquanto o piloto de Leiria garantiu um excelente segundo lugar.

A discussão pela terceira posição foi naturalmente intensa, mas Luís Alves (CRG) conseguiu resistir às investidas de Miguel Silva e de Duarte Pinto Coelho que cruzaram a meta nas quarta e quinta posições, respetivamente. Contudo, Miguel Silva viria a ser penalizado e caiu para o 10.º lugar, pelo que Duarte Pinto Coelho foi promovido ao quarto posto.

Luís Leão (Kart Republic) garantiu assim a quinta posição, na frente de Gabriel Caçoilo (Tonykart), enquanto Santiago Ribeiro (Birel ART) – que arrancou da 15.ª posição – assegurou um positivo sétimo lugar, pressionado por Tomás Leitão (Tonykart) e Henrique Cruz (Kart Republic), respetivamente.

Lucas Araújo (DR) foi o 11.º classificado e venceu na categoria Master, na qual Rui Chagas (Tonykart) viu a bandeira xadrez no segundo posto e João Fernandes (Birel ART) no terceiro. Pedro Paiva (Tonykart) foi forçado a abandonar à passagem da sexta volta.

Na Corrida Final, disputada em 17 voltas, Frederico Peters liderou de princípio a fim, mas teve enorme oposição de Luís Alves que cruzou a meta com uma desvantagem de apenas 0,047s para o piloto de Évora. Contudo, Luís Alves viria a ser penalizado e caiu para o quarto lugar.

Luís Caetano voltou a estar muito forte e viu a bandeira xadrez na terceira posição, sendo depois promovido ao segundo lugar, em virtude da penalização a Luís Alves.

A luta pelo quarto posto foi outro motivo de interesse, tendo sido assegurado por Henrique Cruz que, com a penalização atribuída a Luís Alves, acabou por ser terceiro classificado, com Luís Leão, Santiago Ribeiro e Lourenço Marques a terminarem, respetivamente, logo a seguir. Gabriel Caçoilo foi oitavo classificado, na frente de Tomás Caixeirinho e Miguel Silva que fechou o top-10, mas com Duarte Pinto Coelho logo atrás.

Na categoria Master, vitória para Lucas Araújo. João Fernandes garantiu o segundo lugar e Rui Chagas assegurou a terceira posição, enquanto Pedro Paiva foi forçado a desistir a duas voltas do final.

Amanhã, entre as 08h45 e as 15h35 cumpre-se o segundo dia desta primeira jornada dupla em Viana do Castelo.

Todas as classificações em: CLIQUE AQUI