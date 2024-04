Campeonato de Portugal de Karting: Muita animação em pista em todas as categorias

Rodrigo Ferreira, André Serafim, Paulo Martins, Henrique Ventura Oliveira, Gabriela Teixeira, Francisco Correia, Miguel Barbosa e Rodrigo Carreira venceram hoje no Campeonato de Portugal de Karting Toyota, no fecho da segunda jornada dupla que decorreu no Kartódromo de Viana do Castelo, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM).

Os 74 participantes da segunda jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting Toyota proporcionaram novamente no domingo, segundo dia de prova, excelentes corridas no traçado de Viana do Castelo. Na categoria X30, com uma grelha de 23 pilotos, Miguel Silva (Pantano) foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados, garantindo a pole-position com a marca de 43,705s. Na manga de qualificação, Tomás Lemos (Birel ART) fez uma grande recuperação e conseguiu a vitória, logo na frente de Diogo Pinto (Maranello), Martim Meneses (CRG) e Gabriel Caçoilo (LN), os pilotos que completaram as duas primeiras linhas da grelha para a Final.

Na corrida decisiva, disputada em 18 voltas, Tomás Lemos cedeu a liderança a Diogo Pinto após o arranque e o piloto de Guimarães liderou as primeiras oito voltas. Contudo, Henrique Ventura Oliveira estava muito rápido e primeiro superou Pedro Cachada (Tonykart), fazendo depois o mesmo com Diogo Pinto, começando a construir a sua vitória com essas duas ultrapassagens. O piloto da Ericeira construiu depois uma importante vantagem que lhe deu o primeiro triunfo da temporada, aproximando-se do topo da tabela no CPK.

Diogo Pinto esteve mais forte este domingo e garantiu o 2.º lugar da Final, enquanto Pedro Cachada foi o único piloto da X30 a subir ao pódio duas vezes em Viana do Castelo, neste caso no 3.º posto (tinha sido 2.º no sábado).

Gabriel Caçoilo (LN), Martim Meneses e Santiago Alves (Parolin) encetaram uma emocionante batalha pelo 4.º lugar, favorável ao piloto de Aveiro, embora o 5.º lugar permita a Martim Meneses manter um avanço considerável no topo do campeonato.

Tomás Gomes (TBKart) foi desta vez o 7.º classificado, logo na frente do ex-campeão nacional Miguel Silva, que desceu a 8.º devido a uma penalização. Rafael Rajani (TBKart) protagonizou mais uma bela recuperação, subindo ao 9.º posto, com o madeirense João Dinis (CRG) a fechar o top 10. Margarida Furtado voltou a ser a única concorrente feminina na X30 em Viana do Castelo.

Categoria X30 Super Shifter

Rodrigo Ferreira (Sodikart) foi o mais rápido nos treinos cronometrados deste domingo, com uma volta em 41,951s. Na manga de qualificação, o piloto do Porto bateu toda a concorrência, deixando Mário Borges (Maranello) no segundo, com Luís Alves (CRG) e Henrique Cruz (Birel ART) nas posições seguintes.

Na corrida decisiva, disputada em 17 voltas, Mário Borges revelou-se o mais forte nas primeiras sete voltas, mas depois Rodrigo Ferreira conseguiu passar para a liderança e não mais a largou até final, vencendo quer à geral quer na classe Sénior. Muita luta pelos lugares seguintes, mas foi André Serafim quem terminou na segunda posição à geral – sendo o vencedor da classe Master – seguindo-se Luís Alves (2.º Sénior), Mário Borges (3.º Sénior) e Henrique Cruz (4.º Sénior) que encerrou o top-5 à geral.

Hugo Marreiros (Tonykart) garantiu a segunda posição na Master e Ricardo Alves (Kosmic) completou o pódio, enquanto que na classe Gentleman foi Rui Pires (Kali Kart) quem assegurou o segundo lugar, tendo Sérgio Carvalho sido o terceiro classificado.

Categoria Júnior

António Macedo (CRG) começou o dia de domingo com a pole-position nos treinos cronometrados, com uma volta em 45,030s. Na manga de qualificação, a líder do campeonato Gabriela Teixeira (Kart Republic) impôs a sua rapidez e venceu na frente de João Barros (LN), autor de uma boa recuperação, com António Macedo e Tomás Fernandes (TBKart) logo atrás.

Na Final, disputada em 18 voltas, Gabriela Teixeira e António Macedo alternaram no comando na primeira fase da corrida, mas a jovem piloto de Gondomar assumiu definitivamente a liderança à passagem da quinta volta e nunca mais largou essa posição. Foi a segunda vitória do fim de semana para Gabriela Teixeira, a terceira esta temporada no CPK, onde reforçou a sua candidatura ao título nacional.

António Macedo surgiu muito competitivo este domingo e ficou a 0,299s de Gabriela Teixeira na corrida decisiva, enquanto Afonso Ferreira (TBKart) fez uma grande recuperação e completou os lugares do pódio, registando ainda a volta mais rápida da Final (45,266s).

Mais atrás, João Barros também mostrou andamento para chegar ao pódio, mas ficou no quarto lugar, muito próximo de Afonso Ferreira, com Tomás Fernandes a completar os cinco primeiros da Final, subindo três lugares face à prova de sábado.

Diogo Caetano (Birel ART) esteve muito combativo e foi o piloto que mais posições recuperou na Final (nove), terminando em 6.º, enquanto Afonso Lopes (Kart Republic) culminou a sua estreia na categoria Júnior do CPK com um 7.º lugar. Jan Rodrigues (Kart Republic) também esteve em bom plano e terminou no 8.º lugar, liderando um trio formado também por Martim Marques (Kart Republic), que tinha sido penalizado na manga de qualificação, e Vasco Tavares (Kart Republic).

Categoria X30 Mini

Francisco Iglésias (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados, com o registo de 50,292s. Na manga de qualificação, venceu Leonor Rocha (TB Kart), na frente de Mário Silva Lora (CRG), pilotos que partilharam a primeira linha da grelha de partida. Francisco Correia (CRG) e Mateus Gomes (Birel ART) ocuparam as posições seguintes na manga e partilharam a segunda linha na Final.

Na corrida decisiva, disputada em 17 voltas, Leonor Rocha liderou até à passagem da quarta volta, altura em que Mário Silva Lora passou para o comando. Contudo, a partir da sétima volta, Francisco Correia assumiu a liderança e não mais a largou até final, conquistando a sua primeira vitória esta época a contar para o Campeonato de Portugal de Karting da categoria X30 Mini.

Mário Silva Lora foi um honroso segundo classificado, pois lutou até ao fim pela vitória, acabando, no entanto, por ser segundo classificado, mas com uma escassa desvantagem de 0,076s para o vencedor Francisco Correia.

Quem também se intrometeu na discussão pela vitória foi Leonor Rocha na fase inicial da corrida, mas acabou por ser uma meritória terceira classificada, na frente de Duarte Rodrigues (DR) – autor da volta mais rápida em 50,056s –, Santiago Barros (Birel ART), José Pedro Pinto (Birel ART), Vicente Rodrigues (DR), Téo Pelfrene (Bitrel ART), Francisco Iglésias (Birel ART) e Guilherme Morgado (Birel ART), que fechou o top-10, muito embora este último tenha visto a bandeira xadrez na quinta posição, mas uma penalização fez com que caísse para o 10.º lugar.

Categoria Cadete

Na sessão de treinos cronometrados, Miguel Barbosa (Kart Republic) conseguiu a pole position, e um ponto-extra, com uma volta em 52,244s. O jovem piloto de Famalicão, que se estreava este fim de semana na categoria Cadete, venceu depois a manga de qualificação, na frente de Lourenço Antunes (Birel ART), os dois pilotos que partilharam a primeira linha da grelha na Final, logo na frente de João Barros (Kart Republic) e Tomás Fontes (Maranello).

Na Final, disputada em 11 voltas, Lourenço Antunes conseguiu ser o mais rápido no arranque e colocou-se na frente do pelotão, até Miguel Barbosa assumir o comando, ainda na fase inicial. A partir daí, o piloto minhoto foi construindo uma vantagem que no final de cifrou em 3,349s, culminando o seu fim de semana de estreia com uma vitória, poucas semanas depois de também ter ganho no arranque do Campeonato de Portugal Rotax.

Lourenço Antunes voltou a mostrar o seu valor e foi o mais direto perseguidor de Miguel Barbosa, acumulando novo pódio esta temporada, conseguindo bater a aguerrida oposição do vencedor de sábado, Artur Loureiro (Parolin), de Luís Fernandes (Birel ART) e de João Barros (Kart Republic), qualquer um deles com andamento para chegar ao pódio final.

Tomás Fontes (Maranello) também continua a sua evolução numa nova categoria e foi o 6.º classificado, com outro jovem com potencial, Guilherme Aguiar (TBKart), no 7.º lugar da corrida final em Viana do Castelo.

Categoria Iniciação

Lana Pelfrene (Birel ART) foi a mais rápida na sessão de treinos cronometrados, com a marca de 1m21,278s. Na manga de qualificação, venceu Rodrigo Carreira (Birel ART) e Lana Pelfrene terminou imediatamente a seguir na segunda posição.

Na Final, disputada em 5 voltas, Rodrigo Carreira largou da pole-position, mas foi Lana Pelfrene quem liderou as primeiras três voltas, tendo depois Rodrigo Correia assumido o comando na quarta volta para não mais o largar e festejar mais uma vitória, com a volta mais rápida em 1m21,424s. Lana Pelfrene cruzou a meta no segundo lugar, com uma desvantagem de apenas 0,321s.

A terceira jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting Toyota está agendada para 11 e 12 de maio e será disputada no KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral.