Campeonato de Portugal de Karting: 77 inscritos em Viana do Castelo

O Campeonato de Portugal de Karting Toyota vai cumprir a segunda jornada dupla no Kartódromo de Viana do Castelo, no próximo fim de semana, com organização a cargo do Clube Automóvel do Minho (CAM). A prova minhota conta com 77 inscritos e será transmitida em direto no canal Youtube e na página de Facebook da FPAK.

A segunda jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting Toyota promete corridas muito interessantes no Kartódromo de Viana do Castelo, em seis categorias distintas, nomeadamente a Iniciação, a Cadete 4T, a X30 Mini, a Júnior, a X30 (que incluiu a classe X30 Master) e a X30 Super Shifter (que conta com as classes Sénior, Master e Gentleman).

Em termos de classificação, Rodrigo Carreira vai apresentar-se no traçado minhoto na liderança da categoria Iniciação com 77 pontos, seguindo-se Lana Pelfrene (62) e Salvador Glória (51) nas segunda e terceira posições, respetivamente. Na categoria Cadete, Artur Loureiro ocupa a primeira posição da tabela classificativa com 76,5 pontos, Lourenço Antunes (62,5) é segundo, enquanto Luís Fernandes (46,5), José Diogo Martins (45,5) e Tomás Fontes (37) completam, por esta ordem, o top-5.

Na categoria X30 Mini, Guilherme Morgado está no comando com 71,5 pontos, Romeu Mello é segundo classificado com 55,5 pontos, enquanto Mário Silva Lora (45), Francisco Correia (39,5) e Afonso Lopes (33,5) integram, por esta ordem, o lote dos cinco primeiros. Gabriela Teixeira está na liderança da categoria Júnior com 65,5 pontos, Martim Marques (53,5) ocupa a segunda posição, seguindo-se António Macedo (47), Tomás Fernandes (45,5) e Afonso Ferreira (43) integrados, respetivamente, no top-5.

Na categoria X30, Martim Meneses é o líder com 79 pontos, enquanto no top-5 estão Miguel Silva (47), Diogo Pinto (40), Henrique V. Oliveira (39) e Gabriel Caçoilo (38,5), respetivamente. Quanto à categoria X30 Super Shifter, Rodrigo Ferreira está na liderança em termos absolutos com 64,5 pontos e também no comando da classe Sénior, seguindo-se Mário Borges (56), André Serafim (45,5) – 1.º da classe Master –, Kim Hwarang (34) e Paulo Martins (34), que lidera a classe Gentleman.

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em Viana do Castelo, todas as categorias irão realizar duas sessões de treinos livres oficiais e outra de treinos cronometrados no sábado de manhã, entre as 11h45 e as 12h35 , enquanto à tarde, entre as 13h50 e as 17h30, serão disputadas as mangas de qualificação e as Corridas 1, seguindo-se a cerimónia de entrega de prémios às 18h00. No domingo, para todas as categorias, existirá apenas um treino livre oficial e uma sessão de treinos cronometrados de manhã, entre as 09h30 e as 10h20, seguindo-se a realização das mangas de qualificação entre as 11h00 e as 12h35, enquanto à tarde disputam-se as Corridas 2 entre as 13h45 e as 15h20. A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 15h40.