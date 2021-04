Borges, Marreiros e Portela triunfam na X30 Super Shifter em Viana do Castelo

Ricardo Borges voltou a vencer hoje a categoria X30 Super Shifter à geral e na Sénior no fecho da primeira jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting KIA, disputada no Kartódromo de Viana do Castelo, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM). Hugo Marreiros venceu na Master e Nuno Portela triunfou na Gentleman.

Por Filipe Cairrão

Foto HelloFoto

O Campeonato de Portugal de Karting KIA da categoria X30 Super Shifter prosseguiu hoje com o segundo dia de competição da primeira jornada dupla. Uma nova prova, totalmente independente de ontem.

Ricardo Borges, com um kart equipado com chassis Birel ART, foi o mais rápido nos treinos cronometrados, percorrendo os 1117 metros da pista minhota em 42,225s, pelo que garantiu a pole-position para a manga de qualificação, tendo a seu lado na grelha de partida Rodrigo Ferreira (Praga). Da segunda linha, largaram Vasco Lázaro (Kart Republic) e Hugo Marreiros (Tonykart).

Assim, na manga de qualificação, disputada em 12 voltas, Ricardo Borges partiu da pole-position, mas com um arranque melhor foi Rodrigo Ferreira a liderar as primeiras três voltas, tendo depois sido forçado a desistir, devido a problemas mecânicos.

Ricardo Borges entrou praticamente em ‘modo de gestão’ e venceu à geral e na Sénior, com a volta mais rápida em 42,901s.

Vasco Lázaro esteve muito forte e garantiu de forma categórica a segunda posição e venceu na Master, seguindo-se Elias Barros (Birel ART) – 2.º Master –, Hugo Marreiros (Tonykart) – 3.º Master – e Rodrigo Lessa (Birel ART) – 2.º Sénior – no top-5.

André Serafim (Intrepid) foi sexto classificado – 4.º Master –, na frente de Márcio Moreira (Sodikart) – 5.º Master –, Nuno Portela (DR) – vencedor na Gentleman –, Ricardo Alves (FK) – 3.º Sénior – e de Joaquim Rocha (Sodikart), segundo na Gentleman.

Na Corrida Final, disputada em 15 voltas, Ricardo Borges saiu da pole-position e, novamente com um ritmo muito forte, cedo começou a construir uma considerável vantagem que lhe permitiu ser o primeiro a ver a bandeira xadrez e com a volta mais rápida em 42,659s. Mais uma vitória para o piloto da Maia à geral e na Sénior.

Rodrigo Ferreira, apesar de ter arrancado da 13.ª posição, conseguiu terminar no segundo lugar à geral e na Sénior, enquanto Hugo Marreiros foi terceiro classificado e venceu entre os Masters.

O ‘rookie’ Rodrigo Lessa assegurou o quarto lugar – 3.º na Sénior –, enquanto Vasco Lázaro fechou top-5, sendo segundo na Master.

Elias Barros foi sexto classificado – 3.º na Master – e André Serafim que na partida caiu para o 13.º lugar, ainda recuperou até à sétima posição, sendo 4.º na Master. Nuno Portela assegurou o oitavo posto e venceu na Gentleman, seguindo-se Márcio Moreira – 5.º Master –, enquanto Kevin Saraiva (Kosmic) – 3.º Sénior – encerrou o top-10, após uma penalização que lhe retirou o oitavo lugar.

A segunda jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting KIA está agendada para 15 e 16 de maio e será disputada no Kartódromo Internacional de Leiria, com a organização a cargo do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria (NDML).

Todas as classificações em: CLIQUE AQUI