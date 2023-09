Campeonato de Portugal de Karting chega ao fim com atribuição de títulos | AutoSport

A edição deste ano do Campeonato de Portugal de Karting Toyota terminou, tendo como palco da última ronda dupla da temporada o Kartódromo Internacional de Leiria, com o evento organizado pelo Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria (NDML).

Os vencedores das maiorias das categorias estão encontrados, faltando definir quem triunfou na X30 Mini, dado que a classificação está suspensa. Nas restantes, José Diogo Martins, Francisco Iglésias, Martim Meneses, Francisco Macedo, João Pedro Rodrigues, Rodrigo Ferreira, Hugo Marreiros e Paulo Martins são os virtuais campeões de 2023.

Na categoria X30, entre os 26 inscritos para a dupla jornada em Leiria, o regressado Afonso Ferreira (Tonykart) surpreendeu quando conquistou a pole-position. Na manga de qualificação, David Gonçalves (CRG) triunfou depois de uma corrida atribulada, partilhando a primeira linha da grelha para a Final com António Santos (CRG). Diogo Pinto (Tonykart) e Francisco Macedo (CRG) largaram logo atrás, da segunda linha da grelha.

O novo campeão nacional corria sem pressão, mas fez questão de impor um ritmo fortíssimo nas 16 voltas da Final. Francisco Macedo assumiu o comando logo na fase inicial e depois controlou as operações a partir da frente, como aconteceu várias vezes ao longo da época, tanto nas competições IAME como Rotax.

Foi um final com chave de ouro para o promissor piloto de Braga, que pode juntar os dois títulos de campeão Sénior esta época. Henrique de Oliveira (LN) foi o principal opositor de Macedo, subindo ao pódio de Leiria e voltando a demonstrar a sua evolução nesta época de estreia na categoria-rainha. Diogo Castro (Redspeed), que ainda acalentava esperanças de terminar como vice-campeão, fez uma excelente recuperação de cinco lugares, rumo ao degrau mais baixo do pódio.

Santiago Ribeiro (Birel ART), que tinha sido segundo classificado na prova de sábado, voltou a estar competitivo e ficou às portas do pódio, no quarto lugar, resultado suficiente para se sagrar vice-campeão nacional. Um dos seus adversários diretos, Diogo Pinto (Tonykart), terminou logo atrás, no quinto posto, logo seguido por Martim Romão (DR), um dos pilotos que recuperou mais posições na Final, subindo de 14.º até ao sexto lugar.

Diogo Marujo (Redspeed) foi o sétimo classificado na corrida decisiva, após uma intensa discussão com um grupo onde também terminaram Henrique Oliveira (Kart Republic), Pedro Cachada (Tonykart), Afonso Ferreira e David Gonçalves (CRG).

João Pedro Rodrigues (Tonykart) correu já com o estatuto de novo campeão nacional X30 Master.

Categoria X30 Super Shifter

Rodrigo Ferreira (Sodi) foi o mais rápido nos treinos cronometrados à geral e na Sénior com a marca de 56,031s. Na manga de qualificação, venceu André Serafim (Birel ART), na frente de Rodrigo Ferreira, pilotos que partilharam a primeira linha da grelha de partida para a Final, com o Hugo Marreiros (Tonykart) e Henrique Cruz (Birel ART) a arrancarem logo atrás, na segunda linha.

Na Final, disputada em 14 voltas, André Serafim arrancou da pole-position, mas Rodrigo Ferreira assumiu o comando e não mais o largou até final, festejando assim mais uma vitória e o seu 10.º título de campeão nacional, dado que venceu a categoria X30 Super Shifter à geral e na Sénior. André Serafim deu uma excelente réplica e viu a bandeira xadrez na segunda posição, sendo o vencedor da Master, na frente de Hugo Marreiros (autor da volta mais rápida em 45,232s), que conquistou o título na classe.

Mário Borges (Tonykart) garantiu o quarto lugar e o segundo na Sénior, seguindo-se os os seniores Luís Alves (CRG), Henrique Cruz e Lucas Vieira (Charles Leclerc). Nuno Portela (Birel ART) foi oitavo classificado e venceu na Gentleman, classe em que Paulo Martins (Charles Leclerc) conquistou o título de campeão nacional, repetindo o feito da época 2021.

Categoria Júnior

Na sessão de treinos cronometrados, Martim Meneses (Redspeed) foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados, dominando depois também a manga de qualificação, que venceu na frente de Santiago Alves (Parolin). Estes dois pilotos partilharam a primeira linha da grelha para a Final, com Max Radeck (Redspeed) e Tomás Fernandes (Kosmic) a arrancarem logo atrás, na segunda linha.

Apesar de já ter revalidado o seu título de campeão de Portugal Júnior, Martim Meneses também esteve muito forte na Final, que liderou da primeira à última volta. Foi um final de campeonato em beleza para o novo tetracampeão nacional, que junta os dois títulos do CPK na Júnior aos que já tinha conquistado na Cadete 4T e X30 Mini.

Santiago Alves ainda tentou perseguir o jovem madeirense na fase inicial da corrida, mas depois foi ultrapassado por Tomás Gomes, que, no entanto, viria a ser penalizado em cinco segundos, por danos na carenagem frontal. Santiago Alves conseguiu o segundo lugar e terminou com uma vantagem confortável sobre Afonso Ferreira (Kosmic), que também fez uma excelente corrida, subindo ao pódio de domingo em Leiria.

Tomás Gomes mostrou a sua rapidez nesta Final, mas viria a terminar no quarto lugar devido à penalização, enquanto o suíço radicado em Portugal Max Radeck garantiu mais um top 5 para a sua época na Júnior. Gabriela Teixeira (Kart Republic) esteve muito consistente e foi a sexta classificada, enquanto João Barros (LN) fez uma excelente recuperação de seis lugares, rumo ao sétimo posto. O estreante Eduardo Nicolau (Birel ART) fez mais uma boa corrida e foi oitavo, na frente de Vasco Tavares (Kart Republic) e do jovem angolano Jorge Saraiva (Kart Republic).

Categoria X30 Mini

José Pedro Pinto (KR) foi a mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 1m01,299s. Na manga de qualificação, venceu Gustavo da Silva (Birel ART), na frente de Afonso Lopes (KR), pilotos que partilharam a primeira linha da grelha de partida para a Final, com Guilherme Morgado (Birel ART) e Vicente Capela (Parolin) a arrancarem logo atrás, na segunda linha.

Na Final, disputada em 14 voltas, Gustavo da Silva largou da pole-position, mas o primeiro a destacar-se na frente do pelotão foi Mateus Gomes (Birel ART). Contudo, logo a seguir, na segunda volta, Gustavo da Silva recuperou a liderança e à quinta volta já tinha construído uma vantagem que lhe permitiu gerir até final e garantir mais uma vitória.

Afonso Lopes chegou, nas primeiras voltas, a dar luta ao piloto de Cascais, mas viria a terminar na segunda posição. Um destes dois pilotos será o novo campeão nacional da categoria X30 Mini, faltando para isso que a classificação da Corrida 2 da quarta jornada dupla realizada em Braga, deixe de estar suspensa. Há que aguardar…

Romeu Mello (KR) foi um tranquilo terceiro classificado – com a volta mais rápida em 52,153s – e Jan Rodrigues (FA) que arrancou da 15.ª posição terminou no quarto posto, mas uma penalização fez com que fosse relegado para o sétimo lugar. Assim, Duarte Rodrigues garantiu o quarto lugar, na frente de Guilherme Morgado e Francisco Correia (KR), os quinto e sexto classificados, respetivamente. José Pedro Pinto foi oitavo classificado, enquanto Vicente Rodrigues (DR) e Teo Pelfrene (Birel ART) fecharam, por esta ordem, o top-10.

Categoria Cadete 4T

Na sessão de treinos cronometrados, Francisco Iglésias (Birel ART) conseguiu a pole-position nos treinos cronometrados, com uma volta em 1m01,852s. Na manga de qualificação, João Francisco (Birel ART) bateu toda a concorrência e partilhou a primeira linha da grelha de partida para a Final com o novo campeão nacional, Francisco Iglésias.

Artur Loureiro (Parolin) e Martin Rodrigues (FA) partiram logo atrás, na segunda linha.

A Final, disputada em 10 voltas, foi emocionante e viu três pilotos lutarem até aos últimos metros pela vitória. Francisco Iglésias arrancou bem e passou pela liderança, mas João Francisco assumiu o comando à passagem da segunda volta. O jovem piloto de Castelo Branco tentou ganhar vantagem sobre a concorrência direta, mas Lourenço Antunes (Birel ART) e Artur Loureiro estiveram sempre muito perto, com o jovem piloto de Sintra a conseguir passar pelo comando durante duas voltas. Contudo, João Francisco reagiu de forma determinada, voltou a liderar e conseguiu depois aguentar a intensa pressão de Lourenço Antunes, ganhando com escassos 0,087s de vantagem. Foi o terceiro triunfo da época para João Francisco, depois da dupla vitória em Portimão. Artur Loureiro também lutou pelo triunfo até à última volta e terminou no terceiro lugar, a apenas 0,3s do vencedor.

Francisco Iglesias correu sem pressão e garantiu o quarto lugar na derradeira Final, fechando um campeonato que lhe deu o primeiro título da sua carreira. Martin Rodrigues somou mais um top 5 na sua época na Cadete 4T, com Diogo Baptista (Charles Leclerc) a revelar um andamento consistente, rumo a novo sexto lugar. Tiago Caetano (Birel ART) foi o sétimo classificado na derradeira corrida do CPK, na frente do azarado Martim Botelho (Kosmic), que foi obrigado a abandonar.

Categoria Iniciação

José Diogo Martins (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 1m25,592s. Na manga de qualificação, o jovem piloto de Leiria voltou a ser o mais forte, na frente Enzo Santos (Birel ART), pilotos que partilharam a primeira linha da grelha de partida para a Final, com Tomás Fontes (Birel ART) e Tomás Dias (Birel ART) a arrancarem logo atrás, na segunda linha.

Na Final, disputada em 5 voltas, José Diogo Martins arrancou da pole-position e dominou a primeira volta, tendo na seguinte Enzo Santos assumido o comando, enquanto que na penúltima volta foi a vez de Tomás Fontes passar para a liderança e não mais a largou até à bandeira xadrez. José Diogo Martins terminou logo a seguir na segunda posição, com uma desvantagem de apenas 0,115s, sendo, contudo, um resultado suficiente para se sagrar pela primeira vez campeão nacional da categoria Iniciação. Enzo Santos foi um honroso terceiro classificado, dado que ficou a escassos 0,268s do vencedor, enquanto que Tomás Dias e Lana Pelfrene (Birel ART) fecharam o top-5.