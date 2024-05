Ayrton Senna: A pureza do karting e os duelos com Fullerton

A impressionante carreira de Ayrton Senna antes de chegar à Fórmula 1 só teve uma ‘espinha’ encravada: o brasileiro nunca foi campeão do Mundo de karting. No Estoril, em 1979 perdeu o título por meio ponto e segundo Domingos Piedade “isso moldou-lhe a personalidade para o resto da vida porque numa das mangas ele tinha deixado passar outro piloto porque já estava apurado para a Final. Com esses pontos ele era campeão. Muitos anos mais tarde, chegou-me a dizer numa viagem de carro que trocava um dos seus títulos na Fórmula 1 por um título mundial no karting”.

Esta obsessão pelos karts poderá ser explicada pela pureza da competição naquela altura. Quando lhe perguntaram quem tinha sido o adversário que mais o marcou ao longo da sua carreira, Senna surpreendeu com o nome de Terry Fullerton, o britânico que tinha sido seu companheiro e rival no Campeonato do Mundo de karting. “Naquela altura era apenas corrida, apenas condução. Não havia política, não havia dinheiro. Pura corrida”, referiu Senna. Anos mais tarde também não resistiria a participar no famoso evento de Paris-Bercy.

A lenda antes da Fórmula 1

? 1973 – 01/jul – Primeira corrida de kart – circuito de Interlagos

? 1978 – Campeão Sul-Americano de kart

? 1978 – Campeão Brasileiro de kart

? 1978 – 13 a 17/set – Mundial de Kart em Le Mans/França – 6º classificado

? 1979 – Campeão Brasileiro de kart

? 1979 – 18 a 23/set – Mundial de Kart no Estoril/Portugal – 2º classificado

? 1980 – Campeão Brasileiro de kart

? 1980 – 17 a 21/set – Mundial de Kart em Niveles/Bélgica – 2º classificado

? 1981 – Campeão Brasileiro de kart

1981 – Fórmula Ford 1600 – Equipa Van Diemen (dois campeonatos: P&O Ferries (PO) e Townsend Thoresen (TT))

? 01/03 – PO – Brands Hatch – 5º

? 08/03 – TT – Thruxton – 3º

? 15/03 – TT – Brands Hatch – 1º

? 22/03 – TT – Mallory – 2º (pole)

? 05/04 – TT – Mallory – 2º

? 03/05 – TT – Snetterton – 2º (pole)

? 24/05 – RAC – Oulton Park – 1º (volta mais rápida)

? 25/02 – TT – Mallory – 1º

? 07/06 – TT – Snetterton – 1º (volta mais rápida)

? 21/06 – RAC – Silverstone – 2º

? 27/06 – TT – Oulton Park – 1º (volta mais rápida)

? 04/07 – RAC – Donnington – 1º (volta mais rápida)

? 12/07 – RAC – Brands Hatch – 4º (volta mais rápida)

? 25/07 – TT – Oulton Park – 1º (volta mais rápida)

? 26/07 – RAC – Mallory – 1º (volta mais rápida)

? 02/08 – TT – Brands Hatch – 1º

? 09/08 – RAC – Snetterton – 1º (volta mais rápida)

? 15/08 – TT – Donnington – 1º

? 31/08 – TT – Thruxton – 1º (pole e volta mais rápida)

? 16 a 20/09 – Mundial de Kart em Parma/Itália – 4º classificado

? 29/09 – TT – Brands Hatch – 2º (volta mais rápida)

1982 – Fórmula Ford 2000 – Equipa Rushen Green Racing (dois campeonatos: Campeonato Inglês Pace British FF 2000 (PB) e Campeonato Europeu de 2000 (EFDA))

? 07/03 – PB – Brands Hatch – 1º (pole e volta mais rápida)

? 27/03 – PB – Oulton – 1º (pole e volta mais rápida)

? 28/03 – PB – Silverstone – 1º (pole e volta mais rápida)

? 04/04 – PB – Donnington – 1º (pole e volta mais rápida)

? 09/04 – PB – Snetterton – 1º (pole e volta mais rápida)

? 12/04 – PB – Silverstone – 1º (pole e volta mais rápida)

? 18/04 – EFDA – Zolder – pole e abandono

? 02/05 – EFDA – Donnington

? 03/05 – PB – Mallory – 1º (volta mais rápida)

? 09/05 – EFDA – Zolder – pole, volta mais rápida e abandono

? 30/05 – PB – Oulton – abandono

? 30/05 – Celebr. – Oulton – 1º (volta mais rápida)

? 31/05 – PB – Brands Hatch – 1º (volta mais rápida)

? 06/06 – PB – Mallory – 1º (volta mais rápida)

? 13/06 – PB – Brands Hatch – 1º (volta mais rápida)

? 20/06 – EFDA – Hockenheim – pole e abandono

? 26/06 – PB – Oulton – 1º (volta mais rápida)

? 03/07 – EFDA – Zandvoort – 1º (pole)

? 04/07 – PB – Snetterton – 2º

? 10/07 – PB – Castle Combe – 1º (pole e volta mais rápida)

? 01/08 – PB – Snetterton – 1º (volta mais rápida)

? 08/08 – EFDA – Hockenheim – 1º (pole e volta mais rápida)

? 15/08 – EFDA – Österreichring – 1º (pole e volta mais rápida)

? 22/08 – EFDA – Jyllandsring – 1º (pole e volta mais rápida)

? 30/08 – PB – Thruxton – 1º (volta mais rápida)

? 05/09 – PB – Snetterton – 1º (volta mais rápida)

? 12/09 – EFDA – Mondello Park – 1º (volta mais rápida)

? 15 a 19/09 – Mundial de Kart em Kalmar/Suécia – 14º classificado

? 26/09 – PB – Brands Hatch – 2º (volta mais rápida)

? 13/11 – Fórmula 3 – Thruxton – Ralt RT3-Toyota – 1º (pole e volta mais rápida)

1983 – Fórmula 3 – Campeonato Inglês – Equipa West Surrey Racing (exceto em Macau, quando Senna correu na Marlboro/Tedy Yip)

? 06/03 – Silverstone – 1º (volta mais rápida)

? 13/03 – Thruxton – 1º (pole)

? 20/03 – Silverstone – 1º (pole e volta mais rápida)

? 27/03 – Donnington – 1º (pole e volta mais rápida)

? 04/04 – Thruxton – 1º (pole)

? 24/04 – Silverstone – 1º (pole e volta mais rápida)

? 03/05 – Thruxton – 1º (pole e volta mais rápida)

? 08/05 – Brands Hatch – 1º (pole e volta mais rápida)

? 30/05 – Silverstone – 1º (pole e volta mais rápida)

? 12/06 – Silverstone – abandono

? 19/06 – Cadwell Park – pole, não largou

? 03/07 – Snetterton – volta mais rápida e abandono

? 16/07 – Silverstone – 1º (pole e volta mais rápida)

? 24/07 – Donnington – 2º (pole e volta mais rápida)

? 06/08 – Oulton – volta mais rápida e abandono

? 29/08 – Silverstone – 1º (pole)

? 11/09 – Oulton – abandono

? 18/09 – Thruxton – pole e abandono

? 02/10 – Silverstone – 2º

? 20/10 – GP de Macau – Macau – 1º (pole e volta mais rápida)

? 23/10 – Thruxton – 1º (pole e volta mais rápida)