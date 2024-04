Valtteri Bottas admite conversações para manter lugar na F1 em 2025

Valtteri Bottas iniciou discussões para manter o seu lugar na grelha da F1 em 2025, esperando que o mercado seja agitado nas próximas semanas.

Valtteri Bottas revelou que as conversações sobre o seu lugar na Fórmula 1 para a temporada de 2025 já começaram, aumentando a especulação em torno do futuro da carreira do finlandês e da dupla de pilotos que poderá estar ao volante dos carros da Sauber quando a Audi entrar oficialmente no mundial.

O finlandês enfrenta incertezas no meio da transição de propriedade da Audi na equipa suíça. Com vários candidatos a disputar as posições, incluindo o colega de equipa de Bottas, Zhou Guanyu, a pressão aumenta para alguns pilotos, levando-os a agir.

“Não sei se há alguma coisa a resolver atualmente”, disse Bottas, citado pelo canal finlandês MTV, sobre o seu futuro na Fórmula 1. “As coisas podem começar a encaixar-se dentro de algumas semanas. Eu já comecei conversações”.

Sem adiantar se procura outra solução ao projeto dos helvéticos com os germânicos, caso essa porta esteja fechada, Bottas deverá ter como vários adversários nesta matéria, como, por exemplo, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg e Zhou, que também procura manter-se na Fórmula 1.

Foto: Andy Hone/Stake F1 Team