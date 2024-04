Turquia negociará regresso da Fórmula 1

A Fórmula 1 poderá regressar à Turquia, confirmado pelo Ministro da Cultura e do Turismo daquele país, que aspira fazer parte do calendário.

Mehmet Nuri Ersoy, Ministro da Cultura e do Turismo da Turquia, anunciou hoje uma iniciativa estratégica para fazer regressar a Fórmula 1 ao Istambul Park, noticiado pela imprensa turca.

O responsável governativo revelou recentemente que o processo de adjudicação do circuito de Istambul foi concluído e quer iniciar as conversações com a Formula One Management.

“O concurso para a pista de Fórmula 1 de Istambul foi concluído com êxito em abril”, confirmou o Ministro aos meios de comunicação social turcos, salientando os progressos realizados no sentido de restabelecer o Istanbul Park no calendário da Fórmula 1.

Com os preparativos em curso para a transição do atual para o novo arrendatário, aquele ministro sublinhou o empenho do Governo em facilitar o regresso das corridas de Fórmula 1 a Istambul. “Na próxima semana, iremos supervisionar a transição do atual para o novo arrendatário, preparando o terreno para os preparativos da Fórmula 1”, declarou.

A fase de negociações de contrato, para garantir a prova na Turquia, deverá começar sem demora, respeitando o calendário estabelecido.

Ainda em março, o Presidente FIA, Mohammed ben Sulayem esteve reunido com o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, explorando a possibilidade de fazer regressar a Fórmula 1 e o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) ao país. A reunião indicou o interesse em revitalizar o panorama dos desportos motorizados da Turquia e em acolher competições internacionais de alto nível.