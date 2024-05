Direitos de transmissão da Fórmula 1 em Portugal muda de mãos em 2025

Em comunicado, a DAZN refere que mais novidades serão conhecidas em breva, salientando que tanto na sua aplicação como no website, existirá “uma página totalmente dedicada ao Desporto Motorizado, que contará com sub-páginas dedicadas a cada uma das competições”.

“Queremos dar continuidade ao crescimento do desporto motorizado em Portugal e, acima de tudo, continuar a valorizar o nosso produto para os fãs de desporto. As próximas temporadas de Fórmula 1 prometem trazer bastantes novidades que vão ter impacto na competição”, disse Jorge Pavão de Sousa, diretor-geral da DAZN Portugal.

A plataforma transmitirá todos os Grandes Prémios, sessões de treino, qualificações e Sprint, com comentários em português, segundo comunicado da DAZN, com o acordo a abranger também a transmissão dos Campeonatos da FIA de Fórmula 2 e Fórmula 3, assim com a F1 Academy e a Porsche SuperCup.

