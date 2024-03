Técnica na F1: corrida ao desenvolvimento começou na Austrália

O GP da Austrália ficou marcado pelo início da corrida ao desenvolvimento dos dez monolugares de Fórmula de 2024, sendo que para já apenas pequenos ajustes aerodinâmicos foram vistos nas poucas atualizações dos carros que correram em Melbourne. Desde as modificações realizadas no circuito em 2022, Albert Park passou a favorecer uma configuração de baixo arrasto, embora não tão extrema quanto a pista anterior em Jeddah. No entanto, as alterações visíveis nos carros da Aston Martin, Kick Sauber e Ferrari foram todas relacionadas ao desenvolvimento aerodinâmico, em vez de peças específicas para baixo arrasto adaptadas ao circuito. Podemos aguardar para vê-las em ação nas próximas pistas.

Em Formula 1, “baixo arrasto” refere-se a um tipo de configuração aerodinâmica em que o carro é afinado para reduzir a resistência do ar ao mínimo possível e isso é alcançado através do uso de componentes aerodinâmicos específicos, como asas dianteiras e traseiras, difusores, assoalhos e outras peças que são projetadas para criar o mínimo de turbulência possível enquanto o carro está em movimento.

Na Aston Martin foi pequena a diferença entre a nova asa dianteira e a antiga, o elemento superior tem um pouco menos de área de aba, mas a distribuição da área ao longo da extensão da aba também é diferente. Segundo a Aston Martin, as alterações foram feitas para alterar o fluxo de ar atrás da asa de modo a melhorar o desempenho sob o piso.

Na Kick Sauber, o C44 apresentou uma nova asa dianteira com uma geometria completamente nova para o terceiro e quarto flap, que visa um fluxo de ar mais eficiente atrás da asa e no resto do carro.

Na Ferrari, dois pequenos winglets na base do pilão da asa traseira, que adicionam um pequeno aumento da carga aerodinâmica local.