Sophia Floersch: “A chance de aparecer uma mulher vai ser reduzida”

A piloto alemã Sophia Floersch diz que a Fórmula 1 utiliza os pilotos do sexo feminino apenas para atrair atenção e para fazer o que está ‘politicamente correto’.

Num post feito na rede social Twitter, a jovem de 19 anos comentou as palavras do diretor de equipa da Ferrari, Mattia Binotto (quando este falou de trazer mais pilotos do sexo feminino para a Ferrari Driver Academy), dizendo que as mulheres era vistas como ‘estratégias de marketing’.

What a discussion🤭 Is this the spirit of modern people?⛔️As long as we are just marketing stuff in racing nothing will change. We have to show that we are equal. Proof of concept. Like Michele Mouton. #sophia #racegirl #FIA @fiawim https://t.co/2IBGWi9E9S