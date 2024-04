Situação de Carlos Sainz ‘complica-se’ e a ‘culpa’…é da Audi

Carlos Sainz é o único piloto do plantel que num ano inteiro, conseguiu bater a Red Bull e Max Verstappen duas vezes, está há muito – e não só este ano – a fazer grandes corridas, mas o tempo passa e não tem ainda equipa para 2025.

Tudo o que se tem escrito sobre Carlos Sainz – CLIQUE AQUI

É um absurdo o que se está a passar com o espanhol, mas como é óbvio, interessados não faltam, contudo, a Audi tem pressa e deu até maio para Sainz decidir, a Red Bull e a Mercedes não têm pressa nenhuma e vão manter as respetivas escolhas em stand by até ao verão.

Resultado: Se Sainz escolhe a Audi, fica sem grandes hipóteses de vencer corridas nos próximos tempos, se espera para decisão da Red Bull e Mercedes, fica sem garantias de qualquer uma das duas optar por ele. No final, pode ficar sem uns, nem outros…

A Red Bull vai esperar pelo que vai fazer Sergio Perez, se este se mantiver no nível atual, deverá ficar mais um ano, a Mercedes avalia Kimi Antonelli, que pensamos ter muito poucas hipóteses de entrar na F1 logo pela Mercedes. Na verdade, o que Toto Wolff queria mesmo era Max Verstappen, mas as hipóteses do neerlandês sair são agora mínimas…

Já se esperava que a Silly Season fosse interessante este ano, mas está para lá disso. Lewis Hamilton na Ferrari, Fernando Alonso renovou com a Aston Martin. Carlos Sainz e Nico Hulkenberg são os preferidos da Audi, mas esta deixou claro que pretende decisões até maio. É muito interessante seguir como tudo isto se vai desenrolar…