SAP e a Mercedes-AMG F1 unem forças: eficiência dentro e fora do circuito | AutoSport

A SAP, líder no mercado de software de aplicações empresariais, anunciou uma parceria plurianual com a equipa de Mercedes-AMG Petronas F1, com início em 2024.

Tem sido habitual na F1 a ligação de algumas equipas a empresas deste tipo, que oferecem soluções de software integradas, e uma plataforma de gestão de recursos empresariais totalmente integrada e baseada numa ‘cloud’. Isto fornece às equipas uma ampla gama de recursos para gerir de forma muito mais integrada todos os ramos da estrutura, tudo está integrado, o que facilita imenso o trabalho de toda a gente.

Enquanto Parceiro Oficial, a SAP associa-se à Mercedes-AMG PETRONAS, para acelerar a eficiência operacional e desbloquear novas perceções, baseadas em dados, com vista à melhoria do desempenho.

A solução SAP S/4HANA Cloud serve como base tecnológica, permitindo explorar a forma como a inteligência artificial (IA) e as soluções de processamento na Cloud da SAP podem ajudar a equipa a fundamentar e prever decisões, bem como a otimizar recursos e a preparar a sua infraestrutura de TI para o futuro.

A eficiência é a pedra angular do êxito na Fórmula 1. Nesse contexto, dominar o desafio referente aos custos limitados e otimizar a complexidade da cadeia de abastecimento são duas das áreas em que esta parceria se concentra-rá. O limite de custos da Fórmula 1 restringe os gastos que cada equipa pode efetuar por temporada, com penalizações severas se esses gastos forem excedidos.

A equipa de F1 Mercedes-AMG planeia navegar neste cenário complexo com a utilização da solução SAP S/4HANA Finance, para alocar, poupar e utilizar os recursos de forma mais eficiente.

Com a tecnologia de inteligência artificial incorporada da SAP Business AI, a equipa pode prever os custos e predizer as necessidades do orçamento final, para além de otimizar tanto a cadeia de abastecimento como os artigos em stock: “A Fórmula 1 é um dos desportos tecnologicamente mais inovadores do mundo, onde ganhos incrementais produzem resultados significativos. Dadas as condições extremas sob as quais as equipas de Fórmula Um operam, os desportos motorizados constituem-se como uma plataforma mundial para mostrar toda a excelência e competência ao nível da engenharia. Mas, além do desempenho no dia da competição, muito acontece nos bastidores. Como tal, a SAP está orgulhosa da parceria de colaboração com a Mercedes-AMG F1 Team, para garantir que as operações estão ajustadas com tanta precisão quanto os carros”, refere Julia White, membro do Conselho Executivo e Diretora de Marketing e Soluções da SAP SE.

Esta parceria tem potencial para desenvolver um novo modelo para a indústria automobilística. A Fórmula 1 é o palco onde as últimas inovações para a indústria automóvel são desenvolvidas e apresentadas. Em conjunto, a SAP e a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team darão a conhecer inovações apoiadas pelos conhecimentos da Fórmula Um, que servirão e moldarão os negócios de outros clientes SAP.

“Estamos encantados por anunciar a SAP como Parceiro Oficial da equipa de F1 Mercedes-AMG PETRONAS”, assume Toto Wolff, CEO e Team Principal, Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. “Temos, em comum uma herança e compromisso com a inovação e a evolução, que contribuirão significativamente para o nosso desempenho em pista. A SAP é líder mundial no seu sector, e não poderíamos pensar em melhor parceiro, para nos ajudar a melhorar a nossa eficiência em 2024 e por aí adiante”.