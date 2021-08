Quando a Fórmula 1 sai do seu ‘habitat’… | AutoSport

Exceção feita à Red Bull que já levou os seus monolugares a todos os confins do mundo, desde a praia ao deserto, ou às montanhas cobertas de neve e gelo, não são muitas as vezes em que a F1 sai do seu habitat natural e ruma a outros circuitos ou locais míticos. Em Portugal, isso aplica-se à Avenida da Liberdade, em Lisboa, não que seja um local mítico, mas sim importante, desta feita foi a vez da Alpine levar pela primeira vez um F1 ao traçado de La Sarthe. Foi Fernando Alonso que o guiou, mas o que queremos aqui recordar são alguns momentos em que a F1 brilhou noutras localizações, que não as ‘suas’ pistas.

Por exemplo, Bathurst, em 2008, quando a McLaren lá levou o seu monolugar, pilotado por Jenson Button. Foi no Bathurst 1000 e o circuito, Mount Panorama, claro:

A Ferrari fez uma demonstração em Daytona, 2016, nas suas habituais finais mundiais. Foi em 2016.

Os pilotos, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel.

Ralph Firman venceu o GP de Macau em 1996. Sete anos depois levou lá o seu Jordan F1

Quem costuma fazer este tipo de eventos é a Red Bull, mas muito antes, a Honda levou um Fórmula 1 a Bonneville Salt Flats, e rodou a quase 400km/h.

O Nurburgring Nordschleife, toda a gente se lembra. A pista já esteve na F1, mas de vez em quando vemos um F1 a rodar lá. Um dos últimos, ou mesmo o último, terá sido o BMW 2007 F1 pilotado por Nick Heidfeld