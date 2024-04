Presidente da FIA responde aos críticos: “Não têm a coragem de vir ter comigo”

Após o Comité de Ética da FIA ter ilibado Mohammed ben Sulayem de suposta interferência em dois Grandes Prémios de 2023, o responsável responde agora aos críticos.

Aquele comité declarou não ter encontrado provas “que fundamentassem as alegações de interferência”, apesar de ter confirmado ter recebido um relato detalhado sobre as alegadas ações do seu presidente. Mas este foi apenas o último caso que envolveu o responsável máximo da entidade federativa, que parece estar em ‘guerra’ constante.

Numa entrevista à publicação GrandPrix247 e à AFP em Xangai, Mohammed ben Sulayem quis responder aos casos que tem sido protagonista e expressou a sua gratidão pelo apoio recebido dos membros do organismo que dirige na altura das alegadas interferências em duas rondas do campeonato do mundo do ano passado.

Ben Sulayem, em resposta aos críticos, criticou os órgãos de comunicação social por tentarem manchar a sua reputação na sequência das alegações relativas às suas ações nos Grandes Prémios da Arábia Saudita e de Las Vegas de 2023, tendo dito que estes “tentaram massacrar-me e assassinar-me”.

No entanto, não deixou de ser duro com quem considera estar por trás destas acusações. Ben Sulayem questionou a sua identidade, afirmando que não tiveram a coragem de o confrontar diretamente, salientando ainda, o seu compromisso com a integridade da FIA e do automobilismo ao longo dos seus 40 anos de carreira como desportista.

“Fui condenado no tribunal da opinião pública. Não foi sequer uma questão de ter passado por tudo isto durante seis semanas perante a comissão de ética. Os membros da comissão fizeram o seu trabalho. O Presidente não está acima da lei. Se não gostamos do nosso sistema, melhoramos o sistema. Mas nunca o desrespeitamos”, disse o Presidente da FIA, acrescentando que “quem são eles? Não têm a coragem de vir ter comigo. Como desportista há 40 anos, há regras que eu respeito. Se eu não respeitasse as regras, não estaria aqui”.

Mohammed ben Sulayem deu a entender que conhecia os autores das alegações, mas absteve-se de revelar mais pormenores. “Sei quem está por trás disto, mas não posso dizer…”.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool