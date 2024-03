Presidente da FIA pondera regresso da F1 e do WRC à Turquia | AutoSport

O Presidente da Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), Mohammed ben Sulayem esteve reunido com o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, explorando a possibilidade de fazer regressar a Fórmula 1 e o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) de aquele país. A reunião, que teve lugar no domingo, centrou-se no potencial regresso ao país dos dois mundiais da FIA e indicam o interesse em revitalizar o panorama dos desportos motorizados da Turquia e em acolher competições internacionais de alto nível.

“Foi um prazer encontrar-me com o Presidente Erdogan. A nossa conversa centrou-se numa série de tópicos. Discutimos a possibilidade de um regresso da Fórmula 1 e do WRC à Turquia”, comentou Mohammed ben Sulayem a propósito do encontro, citado pelo Motorsport.com. “Istanbul Park é um circuito moderno que é popular entre os pilotos, enquanto a cidade de Istambul é uma metrópole próspera que acolheria de braços abertos o regresso da Fórmula 1. O Presidente Erdogan também reconhece a importância do impacto económico e cultural que os desportos motorizados de classe mundial – Fórmula 1 e WRC – trazem ao país”.

Para o Presidente da FIA, “a TOSFED, o nosso clube membro na Turquia, tem uma vasta experiência na organização e gestão de grandes eventos desportivos motorizados. Se as estrelas se alinharem, poderemos assistir ao regresso de ambos os eventos mundiais à Turquia”.

Foto: Arquivo AutoSport