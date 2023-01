Presidente da FIA defende Arábia Saudita de acusações de ‘sportwashing’ | AutoSport

São vários os eventos desportivos de grande envergadura realizados em vários países do Médio Oriente, como acontece com os Grandes Prémios de Fórmula 1 do Bahrein, Abu Dhabi, Catar e Arábia Saudita, ou por exemplo, o Dakar e o campeonato do Mundo de futebol realizado no final do ano passado. Isto tem chamado a atenção e nos últimos anos, têm sido várias as alegações de ‘sportwashing’, traduzido para português “lavagem desportiva”. Ou seja, acusações que países em que os direitos humanos não são respeitados querem melhorar sua imagem com eventos desportivos de prestígio mediático, que agora, o presidente da FIA Mohammed ben Sulayem refuta essas acusações.

“Quando não tínhamos eventos desportivos na Arábia Saudita, todos na comunicação social pressionavam para que eventos fossem realizados aqui”, disse o responsável da entidade federativa na sua visita ao pelotão do Dakar, na Arábia Saudita. “Agora, os países estão a abrir-se. A Arábia Saudita cria oportunidades. As mudanças que estamos a ver aqui são simplesmente incríveis”. Ben Sulayem salientou ainda as mudanças sobre o papel das mulheres naqueles países. “Vejo mulheres a conduzir, mulheres a trabalhar em restaurantes, mulheres como funcionárias de hotéis. Isso é um progresso enorme”.

O discurso dos responsáveis das organizações que realizam os grandes eventos desportivos nos países acima mencionados, parecem tirados a papel químico uns dos outros, enaltecendo as mudanças que ocorrem nas sociedades que pagaram para os receber.