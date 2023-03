Porsche longe da F1: Foco na Fórmula E e no endurance | AutoSport

Faltou muito pouco, segundo o CEO da Porsche, para que o acordo com a Red Bull fosse uma realidade, tendo em vista a entrada da marca alemã no capital da estrutura de Milton Keynes e na Fórmula 1 em 2026. O negócio esteve muito perto de ser fechado entre Red Bull e Porsche, mas um pouco à semelhança do que aconteceu entre Sauber e Andretti Autosport algum tempo antes, não prosseguiu devido a uma das partes, que ao que parece se arrependeu e o grupo Volkswagen tem apenas confirmado a entrada de uma das duas marcas interessadas no regulamento das unidades motrizes da Fórmula 1 para 2026 e assim deverá ficar.

A publicação The Race avança que a Porsche está definitivamente fora da corrida a um lugar na Fórmula 1, mantendo o seu interesse para já, mas apenas para quando houver uma nova grande alteração regulamentar que ajude a equilibrar o pelotão.

Com o novo projeto da Porsche na categoria máxima do campeonato do Mundo de resistência da FIA (WEC) e no campeonato norte-americano da IMSA, o foco da marca germânica está concentrado aí, além do programa do campeonato do Mundo de Fórmula E, onde António Félix da Costa é piloto oficial. Assim devem permanecer até que possa surgir uma nova oportunidade na Fórmula 1. Nada que não estivéssemos à espera depois do falhanço das negociações com a equipa de Milton Keynes.

Assim sendo, a única marca do grupo Volkswagen na Fórmula 1 será a Audi, que entra depois de adquirir uma posição maioritária na Sauber.