Otmar Szafnauer: “é um enorme privilégio trazer a Aston Martin de volta à F1, onde ela pertence”

“estou convencido de que temos os elementos-chave para continuarmos a subir na grelha este ano, e nos próximos”. É com esta afirmação que Otmar Szafnauer, Team Principal & CEO, Aston Martin Cognizant Formula One Team se mostra convicto que a sua equipa tem agora condições para continuar a sua escalada até ao topo de F1: “O lançamento da Fórmula Aston Martin Cognizant One Team dá a todos os associados a esta empresa um verdadeiro sentido de propósito e orgulho. É uma marca de automóveis verdadeiramente icónica e é um enorme privilégio trazer a Aston Martin de volta ao auge do desporto automóvel, onde ela pertence.

“Há uma mudança nos pilotos, Sebastian [Vettel] junta-se a nós para correr ao lado do Lance [Stroll]. Sebastian é alguém com quem todos podemos aprender, e a sua integração na equipa tem sido muito suave – como seria de esperar de alguém com tanta experiência. É claro na minha mente que Sebastian nada perdeu da sua velocidade. Cabe-nos a nós criar um ambiente em que ele se sinta confortável para que possa dar o seu melhor. Lance é um jovem piloto muito talentoso, como o demonstraram os seus dois pódios e a sua posição pole em Monza, no ano passado. Esperamos mais do mesmo este ano.

O nosso objetivo para 2021 é desenvolver o que alcançámos no ano passado e dar mais um passo em frente. Não há razão para não o conseguirmos com a nossa talentosa força de trabalho combinada com o novo investimento financeiro. O sucesso não acontece da noite para o dia, mas estou convencido de que temos os elementos-chave para continuarmos a subir na grelha este ano, e nos anos vindouros”.