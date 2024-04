Os destaques do calendário 2025 da Fórmula 1

O calendário do ano que marca o 75º aniversário da Fórmula 1 já é conhecido, e pela frente equipas e pilotos terão 24 corridas. A principal novidade passa pelo regresso da Austrália como prova de abertura do Mundial de F1. Albert Park, com 5,278 km, com o deslumbrante horizonte de Melbourne como pano de fundo acolhe o Grande Prémio da Austrália desde 1996, mas tem sido apenas a terceira ronda nos últimos anos. Felizmente para o ano, abre a F1. começar em festa do que no ‘amorfo’ Bahrein, é bem melhor…

A primeira data do ano será duas semanas mais tarde do que sucedeu este ano, 14 a 16 de março, o que dará às equipas semanas extra para refinar suas máquinas antes de partirem para os testes de pré-temporada (cuja data e local ainda não estão definidos) e depois para a Austrália.

No entanto, isso não significará um final mais tardio, já que o Grande Prémio de Abu Dhabi realiza-se um dia mais cedo que este ano.

Devido ao Ramadão em março, Bahrein e Arábia Saudita passam para abril.

Suzuka decorre em 2025 no mesmo fim de semana de abril, mas há mais mudanças:

As corridas da Hungria e Bélgica trocaram de posição, com a Hungria a regressar à sua posição tradicional como última corrida antes das férias de verão de quatro semanas.

Essa dupla jornada segue-se a uma nova pausa prolongada em julho, com três semanas entre o Grande Prémio da Grã-Bretanha em Silverstone e a Hungria.

O encerramento obrigatório da fábrica por duas semanas para as equipas, imposto pelos regulamentos, mantém-se em agosto, entre a Hungria e os Países Baixos.

As pausas prolongadas que temos este ano em outubro e novembro desapareceram, com a sequência de corridas do Azerbaijão, em setembro, até Abu Dhabi, em dezembro, espaçadas de forma mais uniforme.

volta a haver seis sprints, mas para 2025 ainda não estão definidos…

Calendário 2025

Data País Local

14 a 16 de março Austrália Melbourne

21 a 23 de março China Xangai

4 a 6 de abril Japão Suzuka

11 a 13 de abril Bahrein Sakhir

18 a 20 de abril Arábia Saudita Jeddah

2 a 4 de maio EUA Miami

16 a 18 de maio Itália Imola

23 a 25 de maio Mónaco

30 de maio – 1º de junho Espanha Barcelona

13 a 15 de junho Canadá Montreal

27 a 29 de junho Áustria Spielberg

4 a 6 de julho Reino Unido Silverstone

25 a 27 de julho Bélgica Spa

1 a 3 de agosto Hungria Budapeste

29 a 31 de agosto Países Baixos Zandvoort

5 a 7 de setembro Itália Monza

19 a 21 de setembro Azerbaijão Baku

3 a 5 de outubro Singapura Singapura

17 a 19 de outubro EUA Austin

24 a 26 de outubro México Cidade do México

7 a 9 de novembro Brasil São Paulo

20 a 22 de novembro EUA Las Vegas

28 a 30 de novembro Catar Losail

5 a 7 de dezembro Marina Yas de Abu Dhabi