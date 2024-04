O que esperar do GP da China de F1: luta só atrás de Verstappen…

Tal como há duas semanas no Japão, a Red Bull dominou a qualificação na China, com Max Verstappen a garantir a pole position na frente do colega de equipa Sergio Perez, que ficou logo atrás.

Na corrida de Sprint, Pérez teve dificuldades com o tráfego, terminando em terceiro, enquanto Verstappen alcançou a vitória. A batalha pelo segundo lugar na Sprint foi ganha por Hamilton, que ultrapassou Lando Norris logo no início. Tudo isto prepara o terreno para uma intensa batalha pela posição na pista entre os Red Bull no início do Grande Prémio.

A corrida de Sprint de Fernando Alonso foi agitada, uma vez que inicialmente aguentou um comboio de carros logo atrás, mas depois envolveu-se com Carlos Sainz, o que resultou numa desistência com um furo.

Todos sabemos que Alonso é um guerreiro em pista, mas desta feita levou longe demais o seu esforço, acabando ele mesmo por ser o mais prejudicado com um furo, mas também estragou a contenda a Carlos Sainz. Alonso recebeu uma penalização de tempo, aumentando os seus pontos de penalização na super-licença. Agora, começando em terceiro no Grande Prémio, Alonso pode precisar de outra performance muito defensiva para manter a sua posição contra carros mais rápidos.

Na McLaren, a qualificação de Xangai confirmou que o carro é competitivo com pneus novos. P4 e P5 é uma boa posição para o duo arrancar para a corrida de amanhã, o que deixa antever bons pontos, mas tal como se viu na Sprint o desafio não é fácil para toda a extensão de corrida, e a McLaren precisa de encontrar algo mais para conseguir manter-se na frente dos Ferrari manhã.

Na Sprint, os pilotos maximizam o potencial do carro, mas as escolhas de afinação que a equipa fizer para a corrida de manhã serão decisivas. Na Sprint, a Ferrari esteve melhor, e o erro de Lando Norris após o arranque não ajudou nada. Certo é que a McLaren sabe que a corrida vai ser complicada.

A Ferrari, com Leclerc a começar em sexto e Sainz em sétimo, terá como objetivo capitalizar a sua vantagem de desempenho em séries longas de voltas, parecendo claro que estão melhor que a McLaren. No entanto, a corrida de Sprint aumentou a tensão entre os companheiros de equipa, com o contacto entre Sainz e Alonso, bem como Sainz a defender-se fortemente contra Leclerc. A Ferrari vai precisar de resolver estes problemas durante a noite, especialmente porque os dois começam lado a lado. É tudo o que a Ferrari não precisa, os seus dois pilotos arriscarem eliminar-se mutuamente…

Lewis Hamilton teve um dia misto, começando na primeira linha para o Sprint, mas cometendo um erro na qualificação, o que o relegou para 18º na grelha para o Grande Prémio. Agora, o inglês espera que chova, pois dessa forma importa muito menos o carro e destaca-se muito mais o piloto.

Se estiver seco, Hamilton enfrenta o enorme desafio de ultrapassar muita gente para chegar aos pontos.

Valtteri Bottas, agora com a Kick Sauber, tem uma hipótese de pontuar começando no top 10, contrastando com o 18º lugar de Hamilton. O ritmo da equipa parece promissor, mas tem de evitar dificuldades nas paragens nas boxes. O herói da casa, Zhou Guanyu, que arranca em 16º, também pode lutar por pontos depois de ter terminado o Sprint em nono, para gáudio do público da casa em Xangai.