Mercedes reafirma compromisso com a Fórmula 1

Apesar dos rumores que apontavam para a possível saída da Mercedes da Fórmula 1, hoje ficou claro que a equipa do construtor alemão se irá manter na disciplina “a longo prazo”.

Quem o disse foi o diretor da equipa, o austríaco Toto Wolff, que colocou de lado a possibilidade da Mercedes abandonar o Mundial de Fórmula 1 no final desta temporada: “Estamos na Fórmula 1 para ficar a longo prazo. Esta disciplina é uma excelente plataforma de marketing. Participar da F1 resulta num dos maiores retornos do investimento em todo o Grupo Daimler. Este é um exercício que custa pouco em comparação com os biliões de valor de marketing que são gerados a cada ano”, acrescentando que o cliente médio da Mercedes está a ficar mais novo, disse Wolff aos jornalistas na conferência de imprensa que teve lugar no Royal Automobile Club de Londres, para apresentação do novo patrocinador da equipa.

Mas nem tudo são rosas e Wolff aproveitou a oportunidade para dar uma ‘alfinetada’ à Liberty Media: “Nós gostamos desta plataforma, mas ao mesmo tempo estamos em negociações com os detentores dos direitos pois há coisas que precisam de ser resolvidas”, disse Wolff que também apontou os franchising de sucesso no desporto norte-americano, como a NFL e a NBA, apontando-os como o modelo de negócios a seguir: “Esse é meu objetivo pessoal. A ideia é mudar as coisas de modo a que, do ponto de vista da Mercedes, se torne um ‘no-brainer’ mantermo-nos por cá”, disse.