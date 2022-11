Manobra de Hamilton em Silverstone na votação do FIA Action of the Year | AutoSport

A FIA selecionou os 11 melhores momentos de 2022 nas competições sob sua alçada e elegeu a dupla ultrapassagem de Lewis Hamilton em Silverstone a Sergio Pérez e Charles Leclerc no Grande Prémio da Grã-Bretanha como o exemplo do ‘Action of the Year’ na Fórmula 1.

Na fase final do GP da Grã-Bretanha, Sergio Pérez e Charles Leclerc travaram uma feroz luta, mas o monegasco tinha montados os pneus mais lentos no seu Ferrari, tornando-o uma presa fácil para o piloto da Red Bull. Leclerc não facilitou a vida a Pérez, atrasando-os para um mais rápido Hamilton que já no terceiro setor de Silverstone ultrapassou os dois adversários, enquanto Red Bull e Ferrari alargaram um pouco mais a trajetória. O britânico não conseguiu segurar depois o piloto mexicano, tendo terminado no terceiro posto da classificação, numa corrida vencida por Carlos Sainz.

Ainda nas escolhas para a votação da FIA, que decorre em https://woobox.com/d5ktcm, está ainda a ultrapassagem de Kevin Hansen na ronda de Montalegre do Campeonato do Mundo FIA de Ralicross.