Lições do GP da Arábia Saudita F1: Zhou Guanyu melhor que Valtteri Bottas | AutoSport

Onde esteve Valtteri Bottas em Jidá? Zhou Guanyu largou de 11º enquanto o finlandês de 14º e por isso a equipa tinha a expectativa de poder lutar pelos pontos, mas isso acabou por não ser possível. Ainda assim, a corrida de Bottas foi menos conseguida do que a do seu companheiro de equipa. O piloto queixou-se de falta de aderência desde o início da corrida, colocando como possibilidade que o fundo do C43 pudesse estar danificado por ter passado por cima de detritos na pista. A verdade é que Bottas foi claro logo a seguir à corrida: o ritmo de Zhou foi mais alto do que o dele e isso terá de ser analisado.

O piloto chinês conseguiu recuperar uma posição e passar 10 voltas entre as posições pontuáveis, mas depois da sua paragem e do Safety Car a situação alterou-se e passou a rodar num comboio de pilotos e dificilmente podia ter feito mais do que terminar no 13º posto.

Pior situação para Bottas, que a partir da segunda volta não saiu mais do último lugar do pelotão.