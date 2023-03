Lições do GP da Arábia Saudita F1: Magnussen continua a dar pontos à Haas | AutoSport

Kevin Magnussen teve uma corrida sólida e depois de algumas tentativas conseguiu ultrapassar Yuki Tsunoda, que poderia também ter somado o ponto que restava que não ficava mal entregue, conquistando o primeiro ponto para a Haas. Como em 2022 foi o dinamarquês que o fez pela primeira vez este ano e parece ser o piloto em melhores condições dentro da equipa para o continuar a fazer. Será difícil, e como escrevemos no final do GP do Bahrein, as equipas do meio do pelotão, em condições normais, apenas terão a possibilidade de lutar por “pontinhos”. Tem de ser esse o objetivo de Magnussen, lutar pelo décimo posto.