Lições do GP da Arábia Saudita F1: Alpine discreta, mas sólida | AutoSport

Os pilotos da Alpine tinham dado bons sinais nos treinos livres, dando a impressão de poderem lutar com a Mercedes e Ferrari, mas chegando à corrida Pierre Gasly e Esteban Ocon não conseguiram acompanhar estas duas equipas, apesar de terminarem ambos dentro dos pontos. Comparativamente ao GP do Bahrein a Alpine conseguiu colocar os dois pilotos nos pontos, provando ser a melhor equipa do segundo pelotão nesta fase da época.