Lewis Hamilton é o décimo atleta mais bem pago da década

A revista Forbes elaborou a lista dos atletas mais bem pagos durante a passada década. Entre tenistas, futebolistas e pugilistas, Lewis Hamilton é o décimo mais bem pago, com 400 milhões de dólares.

Na liderança da lista encontra-se o pugilista americano Floyd Mayweather com 915 milhões de dólares, seguido do futebolista português Cristiano Ronaldo com 800 milhões de dólares e do futebolista argentino Lionel Messi com 750 milhões de dólares.