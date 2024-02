Lewis Hamilton confirmado na Ferrari em 2025 | AutoSport

A Ferrari, num curto comunicado publicado nas suas redes sociais acaba de anunciar a contratação de Lewis Hamilton para 2025 com um contrato plurianual. Ao mesmo tempo, a Mercedes anunciou a saída do piloto inglês no final de 2024. No ano passado, no verão, Lewis Hamilton assinou uma extensão do seu contrato com a Mercedes para 2024 e 2025, mas com uma cláusula que lhe permite libertar-se no final de 2024, rumando depois à Ferrari onde fará dupla com Charles Leclerc.

Carlos Sainz deve rumar à Audi em 2025, já que o seu contrato expira no final deste ano.

Até aqui, Hamilton conseguiu 82 das suas 103 vitórias com a Mercedes, 78 das suas 104 poles, tornando-se no piloto mais vitorioso de todos os tempos na F1. Aos 39 anos, Hamilton deve agora terminar a sua carreira na Ferrari onde vai encontrar novamente Fed Vasseur, que era o seu chefe de Equipa na ART na GP2 Series.

A saída de Hamilton deixa para 2026 um lugar em aberto na Mercedes, perfilando-se agora uma boa lista de nomes para o lugar que vai ser deixado vago por Hamilton. Desses, falaremos mais tarde, para já a ‘bomba’ confirma-se: Lewis Hamilton vai para a Ferrari em 2025.

Curioso agora é o facto de muitos dos contratos dos pilotos de F1 expirarem no final de 2024, esperando-se que a próxima Silly Season seja bem interessante, ainda mais agora, com um lugar vago na Mercedes. A juntar a isto, mudança de regras em 2026, que Têm sempre o potencial de ‘virar o tabuleiro’, o que torna as previsíveis mudanças ainda mais engraçadas de seguir…

Será que Lewis Hamilton apostou no ‘Cavallino’ certo?