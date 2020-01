F1, Kimi Räikkönen: “Estou feliz por mais uma temporada”

Kimi Räikkönen é o piloto mais velho da grelha da Fórmula 1 neste momento. Com 40 anos, Räikkönen pode-se tornar no piloto com mais partidas para Grandes Prémios, passando o recorde de Rubens Barrichello com 322 partidas.

Mas, passar este recorde não é algo que preocupe o finlandês, apesar de estar muito contente com a sua 18º temporada na Fórmula 1:

“Não estou assim tão emocionado com esse recorde. Não me dá nada, mas estou feliz por estar mais uma temporada na Fórmula 1. Podemos aprender mais, perceber os nossos erros e melhorar, para estarmos mais próximos da frente.”

“Mas ainda é cedo. Quando começarem os testes teremos uma ideia.”