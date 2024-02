Jak Crawford passa a fazer parte do programa de desenvolvimento da Aston Martin | AutoSport

Depois de deixar o programa de jovens pilotos da Red Bull, Jak Crawford passa esta época a contar com o apoio da Aston Martin, anunciou hoje a equipa britânica, no seguimento da apresentação do AMR24 logo pela manhã desta terça-feira.

O piloto norte-americano de 18 anos passa para o programa de desenvolvimento da Aston Martin e com a promessa de testes de Fórmula 1 para complementar a sua temporada de 2024 no campeonato FIA de Fórmula 2 com a DAMS.

O programa de desenvolvimento de jovens pilotos da Aston Martin “centra-se na preparação de estrelas em ascensão para as exigências de competir aos mais altos níveis do desporto automóvel”. O programa inclui uma série de atividades, incluindo trabalho de preparação física, treino de meios de comunicação e trabalho em simulador, além de se juntar à Aston Martin em certas corridas para observar e aprender com os pilotos da equipa.

Na sua nova função, Crawford será chamado a apoiar as operações de corrida com trabalho frequente no simulador no novo campus da estrutura de Silverstone e está também previsto teste em pista com o AMR22 nos próximos meses.

Jak Crawford diz estar “orgulhoso por dar este próximo passo” na carreira, acrescenta que a Aston Martin é o sitio certo “para aprender e crescer, e o programa que temos pela frente parece excitante. Mal posso esperar para começar a trabalhar com todos, especialmente no simulador, onde posso contribuir para o desempenho da equipa nos fins de semana de corrida. Estou entusiasmado por ter a oportunidade de conduzir o carro AMR22 no final deste ano. É uma grande motivação para mim trabalhar arduamente e tirar o máximo partido desta grande oportunidade”.