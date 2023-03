Güther Steiner diz que F1 estuda possibilidade de duas qualificações em Baku | AutoSport

A F1 quer mudanças no formato dos fins de semana dos Grandes Prémios, como já tinha ficado evidente pelas palavras de Stefano Domenicali enquanto assistia ao GP de Portugal de MotoGP no último domingo. E as alterações podem acontecer dentro de pouco tempo, segundo as declarações de Günther Steiner na conferência de imprensa na Austrália, que confidenciou que está em equação uma segunda sessão de qualificação na próxima ronda do calendário, o GP do Azerbaijão que contempla ainda a primeira corrida de Sprint da temporada.

Na Austrália, o CEO da F1 esclareceu à Sky, sobre as suas anteriores palavras em Portimão, que “estamos a pensar em ter uma sessão onde haja algo a ganhar, para o bem do desporto, e é só isso. Em conjunto com os pilotos, estamos apenas a pensar e a elaborar qual é o melhor plano para experimentar, para ver a reação, e ir em frente. Sem medo disso”. No entanto, em conferência de imprensa de chefes de equipa em Melbourne, o responsável da Haas acrescentou que “para Baku, estamos neste momento a falar em ter uma segunda qualificação. Não sabemos como o fazemos e se o fazemos. Por isso, depois de o fazermos, penso que em vez do segundo treino livre num evento Sprint no sábado de manhã, fazemos uma qualificação e depois estamos em situação para avaliar se um treino, que seria a primeira sessão, é suficiente para perceber o que precisamos e ir partir daí [configurar o carro] e depois decidir o que se segue para tornar a sessão de treino livre mais interessante para o espectador”.

A maioria dos chefes de equipa, ao contrário dos pilotos no dia anterior, afirmaram ser necessário um equilíbrio no planeamento das alterações no formato entre o que é bom para o espetáculo e para o trabalho das equipas, uma opinião partilhada por Domenicali. Além do equilíbrio, os responsáveis pelas estruturas disseram que caso existam alterações, se deve optar por mudar pouco a pouco.

“Penso que não temos de resolver tudo de uma só vez agora, de repente, não fazendo sessões de treino livres”, acrescentou Steiner na conferência de imprensa. “Acho que não era isso que Stefano queria dizer. Stefano deu a sua visão para o futuro, porque isso é, penso eu, o que ele tem de fazer pela FOM […]. Penso que temos de dar um passo de cada vez, resolver isto e depois ver quantos treinos precisamos para tornar o carro seguro, para obter dados suficientes para que os configurar e dar à Pirelli dados suficientes para que eles tenham algo decente para trabalhar”, concluiu.